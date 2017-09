Na strani Kmetije žalost, na Pop TV presenečajo s podatki

Letošnji tekmovalci resničnostnega šova Kmetija si še niso dali duška. Nekaj konfliktov smo sicer že videli, a so ti še daleč od tistih, ki smo jih bili vajeni v preteklih letih. No, roko na srce, šov se je šele dobro začel. Kljub temu pa na spletni strani, natančneje na forumu, gledalci niso tako zelo aktivni, teme so precej slabo brane, komentirane še manj.

Na Pop TV ob tem zatrjujejo, da je gledanost dobra. »Z gledanostjo resničnostnega šova Kmetija smo izjemno zadovoljni, saj se oddaja vsak dan nahaja med tremi najbolj gledanimi televizijskimi vsebinami tistega dne. Povprečen rating oddaje je 8,3 odstotka oziroma 32 odstotkov gledalcev, ki so takrat gledali televizijo,« so razkrili podatke (AGB Nielsen Media Research, ciljna skupina 18–54 let, delež gledalcev v živo in z zamikom na isti dan, 18. 9.–27. 9. 2017).

Če je bil leta 2015 v določenem času bolj kot Pop TV gledan Planet TV, na katerem so tisto leto predvajali drugo sezono Kmetije: Nov začetek, v kateri je zmagal Faki, je zdaj ravno obratno. Planet TV ima namreč precej borno ponudbo za gledalce, ki jih zanimajo resničnostni šovi. Predvajali bodo le The Biggest Loser Slovenija, medtem ko na Pop TV poleg Kmetije ponujajo še Znan obraz ima svoj glas, Dan najlepših sanj …

Kaj se bo zgodilo, ko bodo na Planet TV začeli predvajati šov, v katerem bodo tekmovalci hujšali in se spopadli s svojimi največjimi strahovi, pa bomo še videli.