Na sprejemu Donalda in Melanie na Kongresnem trgu napovedali skoraj 3000 Slovencev

LJUBLJANA – Mnoge Slovence je v sredo zelo razveselila novica, da bo nova prva dama ZDA Sevničanka Melania Trump, in že so začeli sanjariti o tem, kaj Slovenka v Beli hiši pomeni za našo državo. Še dlje pa so šli tisti, ki so si zaželeli, da bi trenutno najslavnejši par na svetu obiskal Slovenijo.

Tako se je na facebooku pojavila skupina z imenom »Sprejem Donalda in Melanie Trump na Kongresnem trgu«. Ta naj bi se zgodil 16. novembra ob 17. uri, svojo prisotnost pa je do zdaj potrdilo že 2838 ljudi, 2742 pa se jih za dogodek zanima. Čeprav je seveda vse skupaj le potegavščina, so mnogi nasedli neslani šali, predvsem zaradi zelo vabljivega programa, ki ga 'organizatorji' obljubljajo: »Neformalni sprejem najboljšega slovenskega zeta, novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in naše Melanie na Kongres'cu. Pripravljamo sprejem epskih razsežnosti, za zabavo bodo skrbeli Beyonce, Katy Perry, Kanye West, Nirvana, Snoop Dogg, Coldplay, ansambel Janeza Novaka, rock band Zeleni dan, Mariachi de la Emona, Trio adijo in še mnogi drugi. Prav tako bo bogat otroški program s klovnom Maretom in z ekipo animatorjev, ki bodo z otroki gradili Great wall of Mexico iz lego kock. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno – pečeni kostanj, kranjske klobase in pa seveda sevniško vino. Kdor ne pride, ni Sloven'c!«

Mnogi pa so izkoristili priložnost in se obregnili tudi ob ljubljanskega župana.

»Iz zanesljivih virov so ravnokar sporočili, da želi Donald Trump izkoristiti ta obisk Slovenije za snidenje z g. Jankovićem. Dvojica se bo/naj bi se pomenila o tem, da bi Trump doniral veliko vsoto denarja (zanj seveda majhno) in s tem financiral predvsem različne projekte pri razvoju Ljubljane. Velik delež pa naj bi tudi ponudil Sevnici, ki bi mu v tem primeru morala pripraviti topel sprejem vaščanov z značilnim slovenskim kosilom,« je zapisal eden izmed duhovitežev.

Drugi pa: »Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da je župan, g. Janković, navezal stike in začel pogajanja z megalomanski podjetjem iz ZDA, ki je bilo eno izmed največjih vlagateljev v kampanjo g. Trumpa, in sicer za glavno nagrado pri srečelovu na sprejemu novega predsednika ZDA. Neuradno se v visokih krogih govori o doživljenjski mesečni renti (cca. 1200 evrov). Nagrade so že urejene od podjetij Poli, Babycenter, Pipistrel, Mesnine Štajerske, Luka Koper, Ljubljanske mlekarne in nekaterih manjših. Vsekakor se bo splačalo kupiti srečko v vrednosti 2 evra in z malo sreče prejeti nagrado. Vsaka srečka bo zadela. Prednaročila (rezervacije) se bodo sprejemala v komentarjih, saj bi naj bilo število srečk omejeno. Zaenkrat toliko.«

Sicer se je našlo tudi nekaj takih naivnežev, ki so potegavščini verjeli, vendar bodo ti verjetno 16. novembra zelo dolgo čakali na nastop leta 1994 preminulega Kurta Cobaina, še dlje pa na Donalda in Melanio.