Na sestrini poroki  so ga premagale solze

Aljaž Škorjanec (26), zmagovalec britanskega plesnega šova Strictly Come Dancing (britanska različica oddaje Zvezde plešejo), se je pred meseci zaročil s šest let starejšo plesalko Janette Manrara. Pred njima je dan, ko si bosta obljubila večno zvestobo, še prej pa je Aljaž pred oltar pospremil svojo sestro Laro. Kot sestrini poročni priči so se mu ob veselem dogodku porajala različna vprašanja o tem, kako bo videti njegov dan D. »Lara in Nate sta se zaročila približno v istem času kot midva, in mislil sem, da se bom jaz poročil pred sestro,« je povedal Aljaž, ob tem pa brez zadrege priznal, da je na njen poročni dan vsaj petnajstkrat jokal. Nad tradicionalno slovensko poroko je bila še posebej navdušena njegova zaročenka, ki je za britanski tabloid OK! povedala, da bosta z Aljažem težko organizirala kaj boljšega. Sicer pa sta golobčka, ki sta srečno zaljubljena že pet let, letos preživela prvi skupni dopust. Odpravila sta se na sončno Jamajko, kjer so ljudje na ulici prepoznali našega plesalca. »Počutila sva se kot na medenih tednih,« je o dopustu povedala Janette.

