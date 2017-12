Na RTV tehtno premislili, opravičujejo se in prosijo za razumevanje

Športnika leta 2017 Gorana Dragića in druge slovenske ase ter svoj projekt so na TV Slovenija postavili v drugi plan zaradi neprimerljivo manj pomembne nogometne tekme. Foto: Jure Eržen

Pred dobrim tednom se je pokazal mačehovski odnos RTV Slovenija do tradicionalne prireditve Športnik leta, ki jo je v Cankarjevem domu organiziralo Društvo športnih novinarjev Slovenije v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in nacionalno televizijo, zato smo pri odgovornih poskušali najti razloge za potezo, ki je sprožila val ogorčenja v športni javnosti. Namesto da bi bil v torek, 12. decembra, ob 20.uri na drugem programu v skladu z napovedjo neposreden prenos z razglasitve najboljših slovenskih športnikov leta 2017, so se na Kolodvorski odločili dati prednost polfinalni tekmi svetovnega klubskega prvenstva nogometašev med brazilskim Gremiem in mehiško Pachuco.



Nočemo podcenjevati uglednih nogometnih klubov onstran luže, toda njun dvoboj je slovensko TV-občinstvo zanimal še manj kot lanski sneg.



Katastrofalna gledanost



To potrjujejo tudi podatki o gledanosti tega obračuna, ki je s podaljški vred trajal od 18.00 do 20.33. Povprečno ga je spremljalo 1 (en) odstotek oziroma 19.000 gledalcev, starejših od štirih let. Tekma je dosegla 3-odstotni delež gledalcev televizije v tistem času. Po skoraj desetminutnem oglasnem bloku je na programu nacionalne televizije le zasijala prireditev Športnik leta z zamikom. Ob katastrofalno nizkem številu TV-gledalcev pred zasloni so slovenski športni junaki le toliko pritegnili nove privržence športa, da je gledanost drugega programa poskočila. Športnik leta 2017 je povprečno spremljalo 4,8 odstotka oziroma 91.000 gledalcev, starejših od štirih let. Pri tem je oddaja dosegla 12-odstotni delež gledalcev televizije v času oddaje.

Pa odgovornost? Psi lajajo, karavana gre naprej.

Podatke nam je posredovala služba za odnose z javnostmi na RTV Slovenija. Izvirajo iz raziskave AGB Nielsen Media Research (panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta, gledanost znotraj istega dne). Koliko gledalcev bi si ogledalo prireditev, če bi jo odgovorni za program na TV Slovenija predvajali v skladu s TV-sporedom in promoviranjem v svojem programu, ostaja golo ugibanje, prepričani pa smo, da bi bila gledanost še precej večja.



Trudijo se za gledalce



Na generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca, direktorico TV Slovenija Ljerko Bizilj in urednika športnega programa Miho Žibrata smo naslovili naslednja vprašanja: Zakaj ste dali prednost nogometni tekmi klubskega svetovnega prvenstva pred prireditvijo Športnik leta Slovenija? Kdo je odgovoren za to odločitev? Se nameravate opravičiti svojim gledalcem in oglaševalcem za zavajanje pri napovedniku TV-sporeda? Ta teden smo prejeli pojasnilo vodstva TV Slovenije iz službe za odnose z javnostmi na RTV Slovenija: »Odločitev o zamiku prireditve Športnik leta 2017 je nastala po tehtnem premisleku, ob zelo omejenih možnostih. Predvidevali smo, da bi na polfinalni tekmi lahko prišlo do podaljškov, a smo bili po pogodbi dolžni neposredno prenašati tekmo v celoti. Vsakršna drugačna odločitev z naše strani bi namreč pomenila kršitev pogodbe. Gledalcem se za nastalo situacijo opravičujemo, hkrati pa jih prosimo za razumevanje, saj se trudimo, da pri odločitvah v največji možni meri upoštevamo tudi njih.« Pa odgovornost? Psi lajajo, karavana gre naprej.