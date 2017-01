Na RTV spet kadrovske menjave: Malo sem prestrašena

LJUBLJANA – Dolgoletna novinarka na nacionalni televiziji Ilinka Todorovski bo v teh dneh prevzela funkcijo varuhinje gledalčevih pravic. Tako je odločil programski svet, ki je izbiral med devetimi kandidati. Poleg nje so se za delovno mesto potegovali še: Roman Vodeb, Mojca Blažej Cirej, Anton Petelinšek, Dušan Tomažič, Darja Korez Korenčan, Nataša Lang, Vesna Marčič in Marko Šidjanin. Nadomestila bo Lada Ambrožiča, ki zaradi upokojitve mandata ne bo pripeljal do konca.

Na facebooku je nova varuhinja zapisala, da zdaj želi prepričati s svojimi dejanji, pod njenim zapisom pa se je usul plaz čestitk. Naj spomnimo, da so Ilinko konec lanskega leta premestili z delovnega mesta urednice Tarče, sporna naj bi bila tudi oddaja o splavu .