Na preobrazbi razkrito: se je Aleksander zagledal v Indiro?

Pred tekmovalci resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija je odločilni teden, v katerem bo postalo jasno, kdo bo veliki zmagovalec. Da se je nadvse izplačalo trdo delati in garati do konca, so štirje finalisti ugotovili, ko jih je ekipa šova presenetila s preobrazbo.

Najprej je bil na vrsti obisk frizerskega salona, kjer so poskrbeli za nove pričeske in med katerim je postalo jasno, da se je med dvema tekmovalcema spletla posebna vez. Ob drezanju frizerk se je izkazalo, da je Aleksander navdušen nad sotekmovalko Indiro. »Indira je zelo lepa punca. Peljati jo moram na večerjo, ker sem izgubil stavo. Moral bom zmagati, da jo bom lahko peljal v elitno restavracijo na solato,« je dejal. Indira pa mu je odvrnila, naj ne misli, da bo po treh mesecih na večerji izbrala solato.

Na vprašanje, kaj je med njima, je Aleksander odvrnil, da se po začetnem konfliktu zdaj dobro razumeta, saj sta zakopala bojno sekiro. Indira je še dodala, da se imata rada. Navdušenja nad njegovo novo podobo ni skrivala, saj mu je vrnila s komplimentom, da je zdaj »prav 'šmeksi'«.

Tekmovalci so sicer prvič po dolgih mesecih vadbe videli, kako jim pristojijo nova oblačila in manjša konfekcijska številka. V svojih odzivih so bili iskreni in zelo čustveni. V njihove oči so se prikradle tudi solze, saj so bili nad svojo novo podobo navdušeni.

»Čudovita sem, všeč sem si. Najbolj so mi všeč moji boki, moj pas, moj nasmeh. Prav vse mi je všeč,« je dejala Indira, ko je občudovala svojo podobo v ogledalu.

Navdušenja nad njo pa ni skrival niti Iztok. »Ko sem videl Indiro v usnjenem krilu. Stari, 'kira' muca. To je bejba, za kapo dol.«