Na posestvu letele pi**e, ženske niso dovolj dobre, da bi spolno zadovoljile moške

Prihod mentorjev na kmetijo je med tekmovalci povzročil kar precej živčnosti, predvsem zato, ker jim tedenske naloge ni uspelo opraviti, kot so želeli. Že zgodaj zjutraj so se spravili k delu, saj so se zavedali, da bo treba pošteno pljuniti v roke. Ko je zatrobil rog, ki naznanja prihod mentorjev, je med njimi zavladala prava panika, saj je bilo v zadnjem hipu treba postoriti še marsikaj, predvsem okoli čebelnjaka.

»Pič** blesava stara!«

Pred tem jih je Anna opozorila, da je v spodnji kopalnici v kadi še vedno polno umazane vode, ki jo je treba izprazniti. Takrat se je nanjo usul plaz kritik, češ zakaj kadi ni sama izpraznila, namesto da na to samo opozarja. Tine se je razburjen odločil, da bo to sam opravil, pri tem pa še nekajkrat zelo sočno preklel Anno. »Pi**o mater, jaz ne bom tega, jaz ne bom 'unga'. Blesava stara. Vrat bi ji zavil najraje v tem trenutku,« se je jezil.

Kljub vsemu trudu pa sta bila mentorja ob pogledu na čebelnjak šokirana. Ko sta prihajala na posestvo in sta od daleč zagledala, sta bila nad videnim precej navdušena, ko pa sta si izdelek tekmovalcev pobliže ogledala, sta spet našla znake površnosti in tekmovalci so ju znova nekoliko razočarali. Čeprav sta jim mentorja na koncu malenkostno pogledala skozi prste, pa sta vseeno opazila, da so tekmovalci v tokratno nalogo vložili dovolj truda, da so si zaslužili tudi nagrado. Presodila sta namreč, da je bila naloga uspešno opravljena.

Grožnje pred areno

Po odhodu mentorjev pa so bile misli tekmovalcev kmalu spet pri dvoboju. Senad in Tine sta se morala posloviti od sotekmovalcev in oditi v koči za dvobojevalce, še pred tem pa je Tine svojim zaveznikom zaupal, kaj naj bi mu rekel Senad. Ker mu je ta malce zameril, da ga je Tine izbral za dvobojevalca, mu je zagrozil, da bo še obžaloval svojo odločitev. Pred odhodom pa naj bi mu rekel, da ga bo v areni razbil kot pič**.

Ni dovolj dobra, da bi ga spolno zadovoljila

Po odhodu dvobojevalcev so se preostali v sproščeni debati lotili tudi nekoliko bolj žgečkljivih tem. Tekmovalci so sedli k večerji in sproščeno kramljali. Zara, ki je ravno jedla med z oreščki, je Matica in Matjaža izzvala, ali vesta kakšne pozitivne učinke ima med z oreščki na moške. Še preden se jima je posvetilo, jima je odgovor povedala Adriana, in sicer, da ta mešanica krepi spolno moč pri moških. Matic se je takoj pošalil, da mu to trenutno prav nič ne pomaga, saj v bližini ni nobene primerne ženske, kjer bi lahko to preizkusil. »Če nimaš kaj j***ti, ti tudi afrodiziak ne 'nuca',« se je pošalil. »To si zdaj grdo rekel,« je bila Adriana kar nekoliko užaljena, potolažil pa jo je Matjaž, ki je njej in Zari v šali zagrozil, naj se zvečer pazita. »Adriana, danes si ga naj****a. Zara, ti tudi. Kaj se smeješ?« ju je nasmejal.