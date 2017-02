Na pomoč poklicala gasilce

Pred vrati je nova sezona priljubljene oddaje Zdravo, Tereza! Tereza Poljanič je strokovnjakinja za zdravo prehrano, certificirana presno-veganska kuharica, ki je diplomirala v Los Angelesu, na šoli Matthew Kenney Culinary Chef, je pa tudi avtorica bloga Teresamisu. Iznajdljiva ljubiteljica lokalnih sestavin je srečo našla na Novi Zelandiji, kjer s fantom ustvarjata poučne oddaje s kulinarično in raziskovalno vsebino. Med snemanji se nemalokrat zgodi kaj nepredvidljivega, tako so nekega dne med nastajanjem nove epizode v studijski hiši doživeli hudo nevihto. »Vse je bilo poplavljeno in panika je zagrabila celotno ekipo. Hitro smo začeli pospravljati, saj so z vseh koncev začeli pronicati slapovi vode, čez posodo, sestavine, opremo … Na pomoč so nam priskočili verjetno najbolj postavni gasilci v Aucklandu. Z asistentko režije sva v hipu pozabili na paniko in stres. Privlačni možje hollywoodskega videza so ugotovili, da smo imeli z listjem popolnoma zamašene žlebove, kar je povzročilo poplavo. Snemanje smo morali prestaviti, ženski del ekipe pa si je kljub neurju malce odpočil oči,« se z nasmeškom spominja kuharske prigode.

