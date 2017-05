Na odrih igrajo, doma pa cartajo

Že dober mesec dni modrijan Rok Švab in njegova Petra razvajata sinka Staša, o čemer smo že poročali. Družinica se je očitno že dodobra privadila na novi ritem, ki ga v njunem domu narekuje prvorojenec, Rok in Petra pa še vedno prejemata čestitke in se zahvaljujeta zanje. »Staš je prinesel v najin dom pravljico, nepopisno srečo in ljubezen, ki se je ne da opisati. V trenutku vse drugo postane nepomembno in zaveš se, da je to smisel življenja,« sta zapisala.



7. aprila, na dan, ko se je v Podčetrtku odvijal festival Slovenska polka in valček, na katerem so nastopili tudi člani ansambla Vikend, pa sta prvič postala mama in oče male Mije tudi Dejan, pevec omenjenega ansambla, in njegova Tjaša. Mija je ob porodu tehtala 3660 gramov in v dolžino merila 52 centimetrov, svetu pa v imenu staršev sporočila, da je »vesela, ker je očkova in mamina ljubica«. Ansambel Vikend pa je ravno v teh dneh objavil tudi novo skladbo Daj, povej, katere avtor je prav Dejan, pri priredbi pa je sodeloval še Miha Lesjak. Zanjo pa so pod taktirko produkcije Pratnemer fantje že posneli videospot. In o čem govori skladba? »O tem, kako smo starši do svojih otrok zaščitniški, ker jim želimo le najboljše. Predvsem pa si želimo, da so zdravi in srečni, posebej v ljubezni. Zato je vsakemu fantu težko najprej prepričati dekle, da je ona prava, še teže pa njune starše, da je on tisti, ki bo lepo skrbel za njuno hčer. In v videospotu lahko vidimo, kaj vse naredimo fantje, da osvojimo dekle,« je razkril Dejan Bojanec, ki je zdaj tudi sam že srečni očka.



11. aprila pa je sta se prvorojenca Filipa razveselila tudi Miha Dragoš, harmonikar in nekdanji mister Slovenije, ter Tina Debevec, ki je najprej pela v zasedbi Saša Avsenika, zdaj pa je pevka pri Hišnem ansamblu Avsenik. No, Miho smo, tik preden je postal očka, še lahko spremljali tudi v šovu Zvezde plešejo, a se je kmalu poslovil. Za nekatere je bil to pravi šok in so negodovali, a zdaj vemo, da je imel tako Miha čas, da se je v miru pripravil na prihod prvorojenca Filipa.



Kar težko pa sta na prvorojenko čakala tudi Damjan Pasarič in njegova žena Tanja Verbič Pasarič, saj je ta kar precej zamujala. No, 24. aprila, na dan, ko je Tanja praznovala tudi rojstni dan, smo vendarle dočakali naslednje sporočilce: »Ati pravi, da sem njegova punčka, mami pa, da sem njena princeska! Jaz pa pravim, da sem s svojimi 52 centimetri v dolžino in 3080 grami že prava mala dama! Vas zanima, kako mi je ime? Sem Olivija Sofija Pasarič in na svet sem prispela 24. aprila, ob 18.18, ter mamici in atiju polepšala življenje!« Glede na to, da je Damjan ne le odličen glasbenik, pač pa tudi že večkrat nagrajeni pisec besedil, mami Tanja pa tudi odlična pevka, ne dvomimo, da njuna Olivija Sofija ni podedovala najboljših genov in bo rada in lepo pela.



Že minuli teden smo poročali tudi o uspešni turneji ansambla Saša Avsenika v sosednji Avstriji, od koder so se vrnili tik pred prvomajskimi prazniki. In izvedeli, da je ravno 1. maja zvečer postal srečki očka njihov basist Aleš Jurman. A zanj to ni bilo prvič, temveč že tretjič, saj imata s Špelo že dve hčerkici, zdaj pa sta dočakala še sina Bineta! Še sreča, da so bili mladi avseniki že doma. A so seveda kljub temu igrali, in sicer v Tuštanju, od koder pa Aleš do porodnišnice ni imel daleč. Rojstva nečaka pa je bila vesela tudi Anita Kadenšek, pevka ansambla Veseli svatje, ki je tako spet postala teta. Mimogrede, Anita ima z Juretom, bratom Aleševe soproge Špele, sinčka Taja.



Nekaj mladih staršev smo torej našteli, a ne bo dolgo, ko se bodo četici pridružili še novi. Še ta mesec na veseli dogodek čaka Maja Čuček, pevka ansambla Žargon, poleti pa bo zibala tudi Darja Gajšek. In zagotovo še kdo.





