Na nepriljubljenega Matjaža se je usul gnev: Kriva je vzgoja

Končan je resničnostni šov Kmetija: Nov začetek. Zmagala je Adriana , zagotovo pa je bil najbolj razočaran Matjaž, ki so mu gledalci med vsem štirimi finalisti namenili najmanj glasov in tako sploh ni dobil priložnosti za dvoboj . »Rekel bi samo to, da ljudem očitno nisem bil dovolj všeč. Priznati moram, da sem zelo samozavesten in da sem bil prepričan, da bom zmagal. Zmagal bi, če me ne bi tako izločili,« je bil prepričan po koncu finala in točil solze. Prav tako ni razumel ljudi, da so glasovali za Zaro, saj je bila po njegovem mnenju najbolj hinavska in pokvarjena.

So pa njegove izjave naletele na hud odpor pri gledalcih šova, kar je razvidno tudi z družabnih omrežij. »Ogaben je on. Ima najhujšo bolezen, ki ga je pokopala: pohlep!« pravi Staša. »Najbolj smo lahko razočarani nad tabo, hinavec, mi, gledalci. Pa kaj si ti največ delal. Še najbolj pošteno je bilo, da smo lahko gledalci odločili, kdo si finala ne zasluži in kdo gre v finale. Odločitev je bila najbolj pravična, ker ti, lenuh, ne sežeš Zari niti do kolen, pa še kulturnega obnašanja nimaš. Si si pač zaslužil, kar si dobil,« mu sporoča Janez.

»Joj, jokica, malo še jokcaj ... Ti bomo 'medeka' prinesli pa legokocke,« se mu posmehuje Andy. »Naj se vpraša, s čim se je gledalcem tako zameril, da niso bili pripravljeni trošiti svojega denarja za to, da bi bil on superfinalist. Posledice permisivne vzgoje v realnosti, samo to lahko rečem,« je med drugim še zaslediti v komentarjih.