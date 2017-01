Na nacionalki dobil košarico, zdaj bo igral v Usodnem vinu

Pred meseci je Pavle Ravnohrib, legendarni voditelj, ki smo ga bili v oddaji Male sive celice vajeni gledati že od nekdaj, prekinil sodelovanje z nacionalko. Takrat je povedal, da je bila »prekinitev sodelovanja vsiljena od uredništva, ki želi grobo poseči v uspešen avtorski koncept oddaje z vnašanjem iger, ki bo po tujih vzorih bolj spominjala na resničnostni šov in igre brez meja kot pa na kviz za otroke«.

»Lepotice skačejo okrog mene«

Namesto njega je oddajo prevzel Nik Škrlec, a bomo Ravnohriba vseeno ponovno gledali na malih zaslonih. Gledalci so namreč v pričakovanju četrte sezone nadaljevanke Usodno vino, v katerem bo Ravnohrib upodobil Maksa Zorca. »Maks Zorc je podjetnik, milijonar, ki sicer živi v Kanadi, vendar je še kako povezan z delom druščine v Pomjanu. Vrnil se je, da bi maščeval smrt svoje mame. Ima kup izjemno pozitivnih lastnosti, a kruto otroštvo, ki ga je preživel v sirotišnici, ga je globoko zaznamovalo. Za dosego svojih ciljev manipulira z vsemi, ki mu prekrižajo pot,« je povedal Ravnohrib. Ob tem je še razkril: »Nina Ivanič me je kmalu opozorila, da bova zagotovo imela kako skupno žgečkljivo sceno. Vzkliknil sem: 'Kaj se mi dogaja na stara leta, lepotice skačejo okrog mene!'« Nina mu je odvrnila, naj si nič ne domišlja, saj bo že šesti po vrsti, ki ga bo zapeljivka Ines najbrž ovila okrog malega prsta.

Ustvarjalci nadaljevanke sporočajo, da četrta sezona prinaša mnoge nove nepredvidljive zaplete in nove ljubezenske zgodbe. Trte so se v preteklih treh sezonah že bogato razbohotile in vsaj toliko so se razrastle tudi lovke spletkarjev. S svojimi grabežljivimi kremplji so za vedno zaznamovali življenje družin Dolinar in Rozman, ki jima v tudi tokrat ne bo veliko prihranjeno.

Divja Šantal

Sicer pa bomo v vlogi divje Šantal na novo videli tudi Laro Jankovič, ki o svojem liku pravi tole: »Prihaja Irena Vovk alias divja Šantal. Je simpatična, zgovorna, brez dlake na jeziku, ljubiteljica noči. Postala bo svetovalka za moško-ženske odnose, ker ne želi več biti lahka punca. S svojim stilom oblačenja in vedenja nehote meša štrene, čeprav jih ne želi. Na snemanju je vedno zabavno, ker veljam za malce bolj komičen lik. Najbolje od vsega pa je bilo, ko sem pri moškem delu ekipe požela ogromno občudovanja in komplimentov, ko sem bila preobražena v Šantal. Razmišljam o tem, da bi spremenila svoj stil oblačenja ...«