Na modno pisto kar z berglami

Minuli petek smo v Portorožu dobili še eno finalistko letošnjega izbora Miss Slovenije za miss sveta, a pojdimo lepo po vrsti.



Po izboru miss Štajerske, miss Gorenjske in miss Ljubljane je lastnica licence miss Slovenije za miss sveta Jelka Verk pod streho spravila še zadnji letošnji regijski predizbor, in sicer Miss Primorske za miss Slovenije 2017. Tekmovanje je bilo v portoroški Marini, kjer so imele kandidatke že pred izborom več aktivnosti, tam je tako bila uradna predstavitev tekmovalk pa tudi uradno fotografiranje, v sklopu sejma Internautica pa je še modna revija The Lie Jerneje Podbevšek Zhembrovskyy, kjer so se predstavile zmagovalke prejšnjih izborov, torej polfinalistke in finalistke (slednje so vse regijske zmagovalke).



Žirija, ki so jo sestavljali Maja Taradi, aktualna miss Slovenije, Sebastjan Selan, direktor Marine Portorož, Mojca Simic Šolinc, direktorica podjetja Tosama, David Miško, direktor marketinga v podjetju Stroka.si, ki je tehnološko-strateški partner projekta, ter Mihaela Margan Kocbek, Glamm models, je dekleta ocenjevala v treh izhodih, kandidatke so se prvič sprehodile v oblačilih blagovne znamke The Lie, drugič v kopalkah Nancy beachwear, tretjič pa v večernih oblekah oblikovalke Martine Lavrenčič iz Vipave. Za dobro voljo sta skrbela Slavko Ivančič in Žiga Rustja pa seveda band pod taktirko Saša Gačnika, ki je preigraval izključno slovensko glasbo. In potem so žirantje le odločili.



Miss Primorske je Ariana Hodžić iz Kopra, stara je 20 let, študentka fakultete za promet in logistiko. Prva spremljevalka je Helena Koruza iz Ajdovščine, druga pa Katarina Rondič iz Vipave. Naziv miss fotogeničnosti je osvojila Sergeja Kržan, v polfinalno tekmovanje pa se je po izboru organizatorja in ekipe projekta uvrstila tudi Nina Dolić, ki se je le dva tedna pred izborom poškodovala, a si je srčno želela tekmovati, in organizatorji so ji to omogočili; Dolićeva, ki se je na modno brv podala kar z berglami, s katerimi si pomaga pri hoji, je bila deležna velikega aplavza.



Tako, štiri dekleta, poleg Ariane Hodžić še miss Ljubljane Danijela Pančič, miss Štajerske Patricija Finster in miss Gorenjske Maja Zupan, so se uvrstila naravnost v finale, 20 polfinalistk pa bo stiskalo pesti in se poskušalo predstaviti v kar najboljši luči že na začetku junija: polfinalni izbor bo 9. junija v igralniško-zabaviščnem centru Korona v Kranjski Gori, ko bo žirija izbrala 11 deklet, enajst finalistk. Veliki finale bo 9. septembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ko bo iz petnajsterice izbrana le ena, tista, ki bo nosila kronico in laskavi naziv miss Slovenije 2017.