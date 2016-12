Na kmetijo prišlo poslovilno pismo

Jutro po Tinetovem odhodu iz šova Kmetija: Nov začetek zaradi njegovega poraza proti Maticu ima bolečine v prsnem košu še Matjaž. Težave pripisuje predvsem hladnemu zraku in vodi, ki jima je izpostavljen že kar nekaj časa. A Matjaž se ne da. Ne glede na to, da ga je kasneje razjezilo še Tinetovo poslovilno pismo, v katerem je ta omenil njegovo hitrost. To je Matjaža precej razburilo in je v kamero zabrusil, da je za Tineta kralj hitrosti.

Molža

Tekmovalci so bili tokrat v velikem pričakovanju. Upali so, da bodo končno videli svojce, saj jih že močno pogrešajo. A ko je zadonelo iz roga, je na posestvo prišel le mentor in razkril novo nalogo (sajenje dreves in delanje ocvirkov). Poleg tega bo moral vsak tekmovalec za en dan postati skrbnik živali. To skrbi predvsem Matjaža, ki mu molža res ne gre od rok, čeprav mu je Adriana vnovič pokazala, kako naj vleče seske, da bo iz njih teklo mleko ...

Prepir

Tudi tokrat pa ni šlo brez krega. V lase sta si skočila Adriana in Matjaž. Ona ga je ujela z vročo vodo in je mislila, da želi z njo oprati kravi vime, pa se je krepko zmotila. Posoda je bila namreč umazana, on pa je le poskrbel za njeno čistost. Na napad Adriane se je odzval s povzdignjenim glasom, zato mu je hitro zabrusila, da se takšnemu smrkavcu pa ne bo pustila ...