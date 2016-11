Na glavo mu je padel kavč

Ob vratolomijah akrobatov Filipa Kržišnika in Blaža Slaniča marsikomu zastane dih, njuni podvigi, ki so velikokrat videti na meji mogočega, pa so pogosto zelo nevarni. Pred dnevi jo je skupil Filip, ki se je skupaj z Blažem pripravljal na nastop v hotelu na Madžarskem. Z Blažem nista pristaša telovadnic, zato sta trenirala kar v hotelski sobi. »Začela sva z vajami s prenosi, sklecami v stoji, trebušnjaki, na koncu sva dvigovala drug drugega. To nama je postalo prelahko, zato sva prijela in premaknila ogromen kavč,« razloži Filip, ki je legel pod kavč, tega pa je Blaž dvigoval kot utež. Nato je Filipu padel na glavo.

»Malo panike, polno smeha, ogromno madžarščine in osem šivov,« je Filip še opisal dogajanje v bolnišnici in dodal, da je bila komunikacija z zdravniki zabavna, saj večina ni govorila angleško. »Spravili so me na noge, tako da sem lahko že naslednji dan nastopal. So bili pa seveda šokirani, ko so izvedeli, kaj se je pripetilo, a so razumeli, ko sva jima povedala, da sva akrobata,« nam je še zaupal.

