Mrzlo morje krepi njen imunski sistem

Glede na to, da družina Đurić-Ribič večino poletja preživi na barki, morski kraji pa so njihove najljubše dopustniške točke, tudi kopalno sezono odprejo prej kot ostali 'morjeljubci'. To vsako leto dokazuje Tanja, ki je letos prvič skočila v morje precej zgodaj, 7. maja. Medtem ko nekatere kar mrazi ob pogledu na Tanjo v še ne tako topli vodi, igralka pravi, da ji kopanje pri nizkih 16 stopinjah Celzija dviguje odpornost in krepi njen imunski sistem. Tanja je nedolgo nazaj priznala, da je šele zadnja leta spoznala lepoto morja, saj s starši nikoli niso dopustovali tam.

