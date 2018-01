Mrtvemu kralju Elvisu torta za rojstni dan

VRTOVČE – Včeraj bi 83. rojstni dan praznoval Elvis Aaron Presley, pevec iz Memphisa, ki je posnel 94 malih plošč in 40 albumov ter odigral 27 filmskih vlog. Čeprav je 16. avgusta 1977 umrl zaradi srčnega napada, tudi dobrih 40 letih pozneje živi v srcih milijonov, njegov dom v Gracelandu je svetišče oboževalcev z vsega sveta.



Da Presleyja, ki je umrl zaradi posledic nezmernega načina življenja, tudi na Slovenskem ne bi pozabili, ima precej zaslug tudi tako imenovani slovenski Elvis, upokojeni mesar, 70-letni Oskar Trobec z Vrtovč v Vipavski dolini, njegov posnemovalec. Elvisa ni nikoli videl v živo, a njegove glasbe se niti po 53 letih poslušanja ni naveličal: »Elvis Presley je bil in ostaja pevec prihodnosti, njegove pesmi so večne.« Oskar se v Elvisa preoblači že 23 let.



