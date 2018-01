Mož Melanijine varuhinje v Zlati ladjici

Pred nekaj leti je bil v igri za celovito obnovo legendarnega ljubljanskega lokala Zlata ladjica (gre za stavbo poleg Čevljarskega mostu z naslovom Čevljarska 1 in Jurčičev trg 1) tudi Joc Pečečnik, a je misel hitro opustil, ko je menda uvidel, da »vse le ni tako, kot bi si želel in kot so mu nekateri povedali, da je«. Potem so stvari tekle, kot so, stavba iz registra kulturne dediščine je propadala, zdaj pa naj bi objekt vendarle dočakal začetek nujno potrebne prenove.

Lastnica stavbe, ki je sicer v registru kulturne dediščine opredeljena kot »enodelna meščanska hiša z ohranjenimi prvinami prvotne zasnove iz 16. stoletja«, je družba Mestni pristan, ki je v večinski lasti družbe za investicije AG. Njen direktor je Marko Konič, ki je medijem že nekajkrat potrdil, da je prenova stavbe predvidena »v tem letu«.



Ni pa nezanimivo, da je od aprila lani 33,3-odstotna lastnica družbe Mestni pristan družba Auratus, katere direktor je Aleš Musar, ki družbo tudi lastniško obvladuje. Musar je sicer mož nekdanje informacijske pooblaščenke, zdaj pa pravne zastopnice prve dame Združenih držav Amerike pri nas Melanie Trump Nataše Pirc Musar.



Podatki kažejo, da se namerava Aleš Musar očitno resneje spopasti s spomeniško zaščitenimi stavbami ali celo kulturnimi spomeniki. Že pred približno poldrugim letom je namreč kupil – pravzaprav družba, katere lastnik je, pa ne omenjena družba Auratus, ampak družba Ruska dača, kot vedo povedati poznavalci – rusko dačo, kulturni spomenik lokalnega pomena v Zgornjih Gameljnah.



Čeprav ruska dača po zgodovinskih podatkih v navedenem naselju kot krajevna posebnost stoji že od leta 1886, do danes pa so se v njej zamenjali številni lastniki, je status lokalnega spomenika in s tem vsaj formalno zaščito dobila šele leta 2011. Njena zadnja lastnica, družba GEC.IN, ki je bila v lasti puljske družbe Imperium Adria, jo je več let poskušala prodati – leta 2013 za 259 tisočakov –, a ji to ni uspelo. Uspešnejša je bila stečajna upraviteljica tega podjetja, ki jo je septembra predlani na javni dražbi prodala Alešu Musarju za 105.000 evrov. Izhodiščna cena je bila 68.500 evrov, dražilo je pet interesentov.

Propadajočo podeželsko vilo v Zgornjih Gameljnah, edini primer ruske počitniške hiše te vrste pri nas, nameravajo celovito prenoviti do junija letos. Odprta naj bi bila tudi za javnost, čeprav je v zasebni lasti.