Morski vnuk Jelka Kacina

Morsko ime Val sta očka Anže Kacin in mamica Tina Kacin nadela sinčku, ki je v teh dneh prijokal na svet. Val je vnuk nekdaj vidnega slovenskega politika Jelka Kacina.

Val ima nekaj let starejšo sestrico Zalo, očka in mamica pa nista krenila po dedkovih stopinjah, v politiko, ampak se v Zgornji Besnici ukvarjata s fotografijo. In to ne kakršno koli, ampak z družinsko in poročno, ki je tudi njuna strast. Vodita svoje podjetje, delo pa sta, seveda preden je v družino privekal Val, predstavljala takole: »Sva Anže in Tina. Mož in žena, ki ju družita strast in veselje do fotografije.

Včasih ne boš izvedel pravega pomena trenutka, dokler ne postane spomin.

Poleg tega obožujeva naravo, potovanja, najino malo Zalo, prijatelje in najini družini. Veliko lepih trenutkov in spominov je že za nama in zelo rada se jih spominjava. Prav s fotografijami si lahko pričarava tiste prave občutke in z nasmehom na obrazu podoživiva, kaj vse lepega sva preživela skupaj. Spomine je najlepše obujati ob fotografijah, zato si res želiva, da tudi vidva ohranita najlepše trenutke vajinega poročnega dne s fotografijo. In midva vama bova z veseljem ustregla, da bodo ti spomini najlepši. »Včasih ne boš izvedel pravega pomena trenutka, dokler ne postane spomin.«