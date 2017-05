Mojstrico ličenja spodbuja evrovizijec

Starši običajno o otrocih radi govorijo in povedo veliko. O Patriciji Štifter pa ne govori le njena mama Aleksandra Popović, temveč več tistih, ki jo poznajo. Zanjo namreč pravijo, da je dekle s tisoč talenti. »V vsem, česar se loti, požanje uspeh,« pravi Aleksandra. To ni pretiravanje, saj je Patricija, ki vse opazneje stopa po estradni poti, dejavna na veliko področjih. Je profesionalna vizažistka, make up artistka, plesalka, športnica, tudi lepo poje. Najopaznejša doslej je bila na lepotnih tekmovanjih. Nekako usojena ji je številka 2, saj je že večkrat osvojila to mesto. Na Miss Slovenije, Miss Casinoja Perle in Miss Casino Korone Kranjska Gora. Lepotna tekmovanja je zdaj dala malce na stranski tir, saj je še veliko stvari, ki jih doslej ni poskusila, a jo zanimajo. »Tudi kuhinja je povsod, zaradi česar marsikatero dekle, ki si zasluži boljšo uvrstitev ali zmago, ne doseže, kar bi moralo,« pravi o svojih pogledih na tovrstna tekmovanja pri nas. Lepotna tekmovanja pa so zaslužna, da se je naučila pravilne drže, hoje in obnašanja, kar ji prav pride tudi pri drugih dejavnostih.



Težke mladostne preizkušnje



Svoj delček v mozaik gracioznosti so dodala leta umetnostnega kotalkanja. Devet let je trenirala v klubu Pirueta v Domžalah, kjer je začela pri petih letih in pol. »Na ta leta imam pravzaprav najlepše spomine, to je bil čas brezskrbnosti,« pravi. A v najobčutljivejših letih se je morala soočiti tudi z zelo težkimi stvarmi. Predvsem huda preizkušnja je bila mamina bolezen. Aleksandra, ki je Patricijina zaupnica in prijateljica, je namreč zbolela za rakom. Negotovost in stres sta se vlekla in ni bilo videti konca nevzdržni situaciji, a na koncu se je vendarle srečno končalo. Raka jim je uspelo premagati, a strah je ostal. Močno jo je prizadela tudi smrt polbrata, s katerim sta bila zelo povezana. »Takšne preizkušnje človeka utrdijo, saj življenje ne prizanaša. Prav na tem primeru sem se najbolj naučila, da življenje niso le lepe in vesele stvari,« pravi. Patriciji ob strani v vsem, kar počne, stoji fant Aljaž, osebni trener fitnesa. Podpira jo tudi na njeni estradni poti. Patricija oziroma Pati, kot ji rečejo, ima v značajski črti tudi pravičnost. Njena mama pravi, da se ima navado postaviti na stran šibkejšega. Morda ali bolje rečeno verjetno prav zato, ker ji ni tuje niti to, da ti mečejo polena pod noge.



Na očeh javnosti ni vselej lahko



Patricijin očim je ena od legend jugoslovanske glasbene scene, evrovizijski Daniel Popović. Takšne stvari so včasih prednost, nemalokrat pa tudi v škodo. »Oba z mamo sta mi večkrat poudarila, da moram za vstop v svet, kot je estrada, biti trdna. Ko si enkrat znan, si tudi na očeh javnosti, to pa ni vedno lahko ali prijetno. Da ima takšno delo ali bolje rečeno ukvarjanje z njim tudi temnejše plati, od vsakega posameznika pa je odvisno, iz kakšnega testa je in kako se bo znašel,« doda.



Patricija se je pred leti intenzivno ukvarjala tudi s športom MMA, zaradi poškodbe vratnih vretenc pa mu je morala dati slovo. Svoj največji talent je odkrila v maskerstvu. Velja namreč za odlično in iskano vizažistko. Mladenka ne skriva, da jo mika poskusiti se tudi za domačimi mejami. »Izgubiti nimam ničesar. Če se potrudiš po najboljših močeh in če je poleg še sreča, ni izključeno, da se ti sanje uresničijo. Delo vizažistke me res zanima in na tem področju seveda sanjam svoje sanje,« doda. Pred kratkim so jo opazili fotografi iz Hrvaške in jo povabili k sodelovanju.



Trenira hip hop v plesni šoli Bolero, za vzgled pa ji je Nika Kljun, ki ji je uspelo tudi v tujini. Patricija, ki je pravkar nastopila v novem Wernerjevem spotu in v njem poskrbela za poslikave, pa naravnost obožuje Justina Bieberja. S fantom sta obiskala tudi njegov koncert v Zagrebu. »Želim si ga spoznati v živo! To bi bila prava pravcata bomba! Kdo ve, morda pa se mi želja nekega dne uresniči?« se namuzne. Sicer pa je, kot poudari, ena tistih, ki so zadovoljni tudi s svojo službo, kar je danes prej redkost kot pravilo.