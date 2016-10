»Moji prijatelji so jo vabili na zmenke!«

Ko smo simpatično voditeljico opazili v družbi mladostne temnolaske, smo sprva pomislili, da gre za eno njenih dobrih prijateljic, nato pa izvedeli, da si je Tara premiero filma Dojenček Bridget Jones ogledala z mamo Ido. Tara nam je zaupala, da jo marsikdo zamenja za njeno sestro. »Mami me je rodila, ko je bila stara 22 let. Zaradi tega imava kar nekaj zanimivih prigod, med drugim so jo moji prijatelji vabili na zmenke,« nam je v smehu povedala Tara, ob tem pa nam zaupala tudi, da sta si z mamo izjemno blizu, čeprav ni bilo vedno tako. »Po ločitvi od očeta sva 12 let živeli sami. V tistem času se nisva najbolje razumeli, a so se pozneje, ko sem se odselila, najine vezi okrepile. Pravijo, da se to zgodi, ko odideš od doma,« pove Tara in doda, da sta z mamo v tistih letih marsikaj preživeli in da ni bilo prav lahko, zato pa sedaj toliko bolj cenita skupne trenutke. »Po nekaj selitvah sem pristala v isti vasi kot ona, zato sedaj samo stopim čez cesto, in že sem pri njej. Vidim jo bolj malo, slišiva pa se vsak dan. Mama pravi, da je dobro, da delam na televiziji, saj me lahko tako vidi vsak dan, vsaj za pet minut,« se zasmeje Tara in doda, da se z mamo v marsičem razlikujeta. »Včasih mi v šali pravi, da res ne ve, čigav otrok sem. Sicer pa naju druži tudi izjemna ljubezen do živali.«

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«