»Moje življenje ima vsako leto novo barvo«

Slabi spomini, ki bi bili lahko povezani s politiko, so zbledeli in spomni se samo še lepih stvari, odličnih projektov in sodelavcev. Foto: Peter Irman

Kaj ste počeli v zadnjih letih oziroma kaj počnete danes?



Takoj ko sem odšla iz politike, sem se vrnila v pravniške vode. S kolegom Alešem Zalarjem sva ustanovila Evropski center za reševanje sporov, inštitucijo, ki je aktivna tako v Sloveniji kot zunaj naših meja. V Sloveniji smo specializirani za reševanje sporov, za pomoč tistim, ki spora ne želijo rešiti na sodišču in lahko to storijo v bolj prijaznem okolju, hitreje in tudi ceneje. V tujini delujemo bolj kot svetovalna inštitucija za reforme pravosodja in notranjih zadev in izvajamo projekte, ki jih financira Evropska komisija, EBRD in druge mednarodne inštitucije.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«