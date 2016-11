Moje sanje so se uresničile

Skoraj vsaka ženska pozna Jessico, blagovno znamo za nohte. Jessica Vartoughian, njena lastnica in največja avtoriteta na področju negovanja nohtov, je nedavno obiskala Slovenijo, kjer ima veliko navdušenk. New York Times jo je imenoval z aprvo damo nohtov, njena zgodba pa je prava ameriška zgodba o uspehu.

O tem sem se prepričala tudi sama med večerjo v gostilni Na gradu, kjer je preizkušala slovensko hrano. »Rada imam slovensko hrano. Spominja me na orientalsko. Najboljšega piščanca sem jedla ravno tu,« pove, ko si naroči dimljeni goveji tatar in pečeno belokranjsko jagnje. Tudi sama rada kuha. »Kuhanje je zame umetnost in terapija hkrati. Rojena je in odrasla v Romuniji kot hči armenskih staršev, 1962. je prispela v ZDA, takrat se je začela njena zgodba o uspehu. »V Sloveniji imam partnerico Slavico Bizjan, čudovito damo, ki predstavlja mojo linijo že 17 let. Ona je takoj vedela, kaj hoče, ko me je spoznala. Ni imela izkušenj, ampak začutila sem, da je prava, da je poslovna, organizirana, natančna, saj je pri našem poslu veliko detajlov. Zelo ponosna sem nanjo. V Slovenijo je prinesla znanje o negi nohtov. Ko sem prvič prišla sem, ni bilo tako. S ponosom sem njena partnerica,« pove in nazdravi z njo. Za življenjsko nalogo si je zadala ustvariti svoj sistem naravne nege nohtov, ki ga občudujejo po vsem svetu, zato je tudi veliko na poti. »Japonska je bila moja prva država, z njo sem postala 'mednarodna', zato ima posebno mesto v mojem srcu. Druga je Velika Britanija. Takrat sem prestajala težke trenutke, vendar sem bila hkrati ob pravem času s pravimi ljudmi. Imam veliko poslovnih partnerjev, s katerimi smo kot družina, kot je Slavica.«



Nohti ti dajo moč





»Želela sem biti psihiatrinja in poučevati. Nikoli nisem želela postati manikerka, zame je bil to najbolj degradiran poklic. Vendar sem bila prisiljena spremeniti svoje sanje in smer. Prepričana sem bila, da je lepota najhitrejša pot, da se lahko naučim angleščine in postanem uspešna. Moje sanje so se uresničile.« Nato še doda: »Nikoli nisem bila zadovoljna z malim.« Njen sistem temelji na drugačnem pristopu. »Uspeh zahteva veliko dela … Vendar imam to rada. Nikoli nisem želela odnehati,« pove, ko se odpraviva v njeno hotelsko sobo. »Veliko prijateljev me sprašuje, kdaj bom odnehala. Ne vem,« se nasmeji. Vseh držav, v katerih je na voljo njena linija, še ni obiskala, medtem ko je bila pri nas že nekajkrat. »Rada imam slovensko pokrajino in ljudi, zelo so prijazni, gostoljubni in spoštljivi. To me pritegne, tako kot dejstvo, da verjamejo v sistem. Vsaka država ne verjame. Greš na Japonsko ali Kitajsko, in ne glede na to, kolikokrat jih boš učil, bodo še vedno delali po svoje.« Ko prispeva v hotel, mi pove, da ima rada vse organizirano, tudi v sobi. Pogleda na uro in pove, da je trenutno v Los Angelesu tri popoldne. »Zdaj so prišli s kosila, lahko govorim z njimi. Moram se organizirati. Veliko stvari lahko naredim, če sem organizirana.« Nato jo povprašam, ali je tudi na začetku obveljala organiziranost, in Jessica odločno pove: »Da, dokler ni popolno, ne gre v svet.« Pokaže mi fotografije z odprtja svoje nove klinike na Sunset Boulevarju, kamor zahajajo filmske igralke, žene politikov, manekenke in druge znane osebnosti. »Vedno sem pozorna na nohte,« mi pove in mi pregleda vsak noht posebej. Še dobro, da sem bila nekaj ur pred tem na manikiri. »Nohti morajo biti vedno videti popolno. Mislim, da smo v Sloveniji spremenili filozofijo, kar se tiče nege nohtov,« ponovno pohvali Slavico. »Seveda je tukaj akril, vendar tisti, ki da nekaj nase, prisega na naravne.« Nato pogleda svoje nohte in pove: »Nič ni bolj fantastičnega kot imeti svoje nohte. To ti da moč. Ni nujno, da so dolgi.« Povem ji, da imam rada rdečo barvo. »Tudi jaz imam rada rdečo! Pri nohtih prisegam na rdečo ali na naravno barvo,« se nasmeji. Rdeča velja za barvo strasti, taka je tudi Jessica. »Da, res. Zelo sem strastna.«



Verjeti moraš vase



Že od daleč se vidi, da je Jessica zelo šik dama, tudi z oblačili in dodatki. »Nosim samo znamko Chanel, poglej mojo garderobo,« pokaže na čevlje in torbico, nato pa mi razkaže omaro. »Rada imam obleke.« Ko se usedeva na udoben kavč, mi pove, da verjame, da ima vse svojo ceno, da plačamo ceno za to, kar imamo. In kakšna je njena cena? »Žrtvujem se za svojo strast,

delo in družino. Morala bi malo živeti tudi zase, ampak uživam v vsakem trenutku, nikoli ne bom obžalovala tega, kar sem naredila.« Nato jo povprašam, o čem je razmišljala na začetku. »Rada bi bila uspešna, nočem biti zguba. To terja veliko dela in prepričanja o svojih sposobnostih … Potrebuješ pa tudi ljudi, ki ti pomagajo, ekipo. Bila sem srečna, da sem imela take ljudi okoli sebe.« Zanima me, ali ima zdaj ob sebi tudi kakšnega srčnega izbranca, in Jessica pomenljivo odgovori: »Hm … Imam prijatelje, ampak nisem zares zaljubljena. V tem življenjskem obdobju nisem zaljubljena. Ljudje me spoštujejo, to je vzajemno, tudi jaz spoštujem njih. Imam veliko prijateljev, čudovita druženja, aktivnosti s samskimi, poročenimi, družinskimi moškimi … Lepo je to vedeti.« Ko se pogovarjava o moških, Jessica doda: »Vsi moški so enaki. Lahko te poučim o moških.« Sicer pa je bila Jessica 26 let srečno poročena. »Res sem bila zaljubljena, tudi on me je ljubil. Zaljubila sva se, ko sva bila še otroka, jaz sem imela 14 let. Bil je športnik, vedno je bilo okrog njega veliko deklet. Jaz pa sem poskušala biti nekaj posebnega,« se nasmeji in mi pokaže otroke na fotografijah, ki ji tudi pomagajo pri multimilijonski industriji.



Tudi sreča je vzajemna



Ko mi natoči vodo, jo povprašam, kako je živeti v Hollywoodu, kjer je vse zlagano. »Ljudje mislijo na ta način, zvenijo zlagano, vendar niso. Veliko je igralcev, politikov … Velika konkurenca vlada med ljudmi. Vse je odvisno od tvoje moči. Izgubljajo šibki ljudje, alkoholiki, narkomani … Če delaš vse v zmernih količinah, se znaš ustaviti. Če ne, zaideš v težave.« Pri vsem pa je najpomembnejši videz. »Vsak ima svoj stil oblačil in osebnost. Vedno sem bila zagovornica klasike. Nosim klasične stvari, ki morajo biti seveda modne. Hodim na različne modne revije in kupim tisto, kar lahko nosim več let.« Ko pa jo povprašam o videzu, pri katerem prevladujeta plastika in botoks, mi pove: »Oh, ja … Vsi imamo plastiko, vendar si nisem nikoli operirala obraza. Hodim pa na botoks in polnila.« Nato pohvalim njen videz. Gospa jih namreč šteje 76 let in jih dobro skriva. »Hvala. Nikoli nisem imela plastične operacije, ker me je je strah. Veliko mojih strank je šlo pod nož. Sama nikoli nisem imela poguma za to. Imela sem srečo, da sem po mami podedovala lepo polt.« Ob najinem druženju sem ves čas čutila, da je Jessica zadovoljna s svojim življenjem in da je predvsem srečna. Ko ji to povem, odločno potrdi: »Res sem srečna! Vedela sem, kaj bi rada v življenju. Težko sem delala, ampak uživam v svojem delu, kar je zelo pomembno. Bila sem blagoslovljena z ljubečo družino in čudovitimi otroki.« Vendar doda: »Tudi sreča je vzajemna. Ne deluje samo v eni smeri. Kar vložiš, to dobiš.« Za konec preda še sporočilo za bralce revije Suzy: »Verjemite vase, izberite tisto, kaj imate radi, delajte s strastjo, mislite, ko nekaj delate … Danes je veliko konkurence med moškimi in ženskami, poskušajte biti odprtega duha. Ne počnite ničesar, kar ni v vašem kontekstu.« Nato še pripomni: »Slovenske ženske so zelo lepe. Veliko je lepotic, zelo so ženstvene.« Seveda me zanima tudi, kaj meni o slovenskih moških: »Ne vem, kakšni so moški, nisem jih veliko videla. V mojem poslu so vedno ženske. Naslednjič moram posvetiti več časa temu.« In tako je že napovedala svoj ponovni obisk v naši deželi.

