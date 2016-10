Modno ozaveščena astrologinja

Televizijska astrologinja in vedeževalka Teodora Erhatič ima malce nenavaden, a kljub temu ne presenetljiv hobi. V prostem času namreč rada zavije na modne revije. Ne glede na njen siceršnji slog oblačenja jo zanima vse, kar je sodobno in kar se nosi, ne glede na to, za katero generacijo žensk gre. Pri tem je ne zanimajo samo obleke, ampak tudi dodatki, kot so torbice, čevlji, nakit in drugi. »Ženske smo večinoma pač takšne, da si rade napasemo oči, tudi če nam mogoče stvari, ki jih gledamo, ne pristajajo. Zase ne bi rekla, da imam poseben okus, ampak kupujem stvari, ki so mi všeč in ki jih lahko kombiniram. Nosim pa tako obleke kot krila in hlače, odvisno od priložnosti, počutja, volje...« pravi. Večkrat se zaloti, da se pri katerem kosu vpraša, ali je res vreden svoje cene. Velikokrat je namreč cena visoka zaradi znamke in imena modnega oblikovalca. Na revije najraje hodi s prijateljicami. »Napasemo si oči, tudi kupimo kaj, pa obvezno pokomentiramo vsako stvar po dolgem in počez. Kaj je kateri všeč, katere znamke je, ob kateri priložnosti bi kaj nosila in podobno,« doda.