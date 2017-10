Modni oktobrski dnevi na mestnem sejmišču

Cilka Sadar (na sredini) z oblikovalko (in priznanjem žirije) in izredno profesorico na naravoslovnotehniški fakulteti Natašo Peršuh. Foto: Mediaspeed.net

Znova se je na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču zgodil jesenski teden mode, Mercedes-Benz Fashion Week. Kot se za odprtje spodobi, se je modni dogodek začel s performansom znamke JSP, pod katero že 25 let deluje kreativni duet Jelena in Svetlana Proković. Sestri, razpeti med Ljubljano in Beogradom, tudi tokrat nista razočarali in sta pokazali svojo kreativnost na področju mode, stiliranja in kostumografije.

Tako kot televizijka Miša Molk je tudi njena hčerka Ula Furlan modna navdušenka. Ula, ki je šla po maminih stopinjah, se je znova preizkusila v vlogi moderatorke dogodka. Kot vedno je bila oblečena po zadnjih smernicah.



Prestižno nagrado tokratnega modnega dogodka je prejela Tjaša Zalar.

Redna obiskovalka tovrstnih dogodkov je tudi Hannah Mancini, ameriška glasbenica, ki se je v Slovenijo preselila zaradi ljubezni. Pevka, ki nas je že zastopala na Evroviziji, aktivno dela pri izdaji svojega albuma Heroin.

Da so slovenske pevke tudi modne navdušenke, potrjuje tudi Sara Briški Cirman - Raiven, ki je rada drugačna in na modih dogodkih nedvomno išče navdih za svojo odrsko podobo. Opazili smo jo v družbi Matjaža Plošinjaka, ki je znan po ekstravagantnih oblikovalskih kosih, ki jih ustvarja z Erikom Majem Potočnikom.

Na Mercedes-Benz Fashion Weeku pa vsako leto poskrbijo tudi, da so oblikovalci za svojo izvirnost nagrajeni. Tako so na uvodnem dogodku znova podelili prestižno nagrado, letos jo je prejela Tjaša Zalar. Priznanje žirije so prejele tudi Živa Červek, Sonja Tomič in Cilka Sadar. Cilki, ki je znana slovenska deskarka prostega sloga, je bilo oblikovanje nedvomno položeno že v zibelko, saj je njen oče priznan arhitekt Jurij Sadar, mama pa je modna oblikovalka Almira Sadar.



Ali dizajn prodaja? Na sinočnji okrogli mizi z naslovom Ali dizajn prodaja? sta sodelovala ikona slovenskega oblikovanja Oskar Kogoj in arhitekt Jurij Sadar. Kogoj je za omenjeni modni dogodek pripravil posebno kolekcijo srebrnega nakita z naslovom Skrivnosti, ki jo bo tudi podrobneje predstavil.