Mlada igralka postala članica elite

Nadarjena mlada igralka Saša Pavlin Stošić ima kar dva razloga za srečo. Pred kratkim je namreč z odličjem diplomirala iz dramske igre in umetniške besede na AGFRT, nekaj dni za tem pa je postala članica igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana.

»Ponosna in srečna sem, da sem del odličnega gledališča,« je na svoj dosežek upravičeno ponosna simpatična igralka. Članica Drame je postala za eno leto, videli pa jo bomo lahko v različnih uprizoritvah ob največjih slovenskih igralkah in igralcih, kot so Marko Mandić, Bojan Emeršič, Maša Derganc, Polona Juh, Sabina Kogovšek, Saša Pavček, Janez Škof, Jernej Šugman in mnogi drugi.

