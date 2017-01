Mito je odšel v tišini, Tomaž med delom

LJUBLJANA – Ena najbolj pretresljivih borb leta 2016 je bila borba z rakom, ki jo je izgubil 47-letni pevec Tomaž Ahačič - Fogl. Zbolel je za agresivno obliko – ploščatoceličnim karcinomom, ob postavitvi diagnoze je bil rak že v celotnem žrelu, grlu, na obeh straneh bezgavk, zaradi velikosti tumorja pa je bila edina rešitev operacija, po kateri je ostal brez glasu, grla in jezika. Pevcu je prav na dan operacije umrl še oče. Tomaž Ahačič je bil eden najboljših slovenskih zabavnih vokalistov.



Tudi za Mita Trefalta, ikono televizijskih ekranov, je bil usoden rak, in sicer trebušne slinavke, sedma najpogostejša oblika karcinoma v Evropi, za katero umre kar 95 odstotkov obolelih. Mito Trefalt je umrl poleti, 23. avgusta, šest dni pred priljubljenim Foglom je za vedno zaspal televizijec, tiho, proč od javnosti, imel je 72 let. Samo 26 let je imela Zarja Černilogar, večkratna slovenska državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, ko je v tragični nesreči izgubila življenje pod Malim gradom v Kamniku. Zarjo, tekmovalko v spustu slovenske profesionalne ekipe Unior Tools Team, so avgustovsko nedeljo zvečer, potem ko je bila pogrešana in so sprožili iskalno akcijo, našli pod obzidjem, padla je v prepad, globok okoli 30 metrov.



Med vajo za predstavo Kralj Lear v Makedonskem narodnem gledališču se je zgrudil 53-letni režiser, gledališki mag Tomaž Pandur, umrl je 12. aprila v Skopju za posledicami srčnega zastoja. Večkrat nagrajeni gledališčnik, ki se je nemalokrat počutil nerazumljenega, je nekoč dejal, »da v gledališče vsak dan vstopa kot v operacijsko dvorano«. Umrl je daleč stran od rodnega Maribora, a med delom, ki mu je posvetil življenje, ki ga je imel najraje.



Nadvse pretresljivo in hkrati skrivnostno je bilo slovo enega največjih imen slovenskih akademikov, pesnika, prevajalca, profesorja in esejista ter sociologa Aleša Debeljaka. Štiriinpetdesetletni književnik se je 28. januarja malo čez poldne vračal s sprehoda na Bledu, na avtocesti proti Ljubljani pa je pred predorom Peračica ustavil svoj avtomobil ob robu cestišča, stopil iz vozila, kjer ga je po treh korakih zbil in do smrti povozil tovornjak. Zakaj je ustavil, kjer je ustavil, in zakaj je stopil iz avtomobila, ni znano, a Debeljakova briljantna zapuščina živi v štirinajstih knjigah esejev in osmih knjigah pesmi, ki jih je med drugimi zapisi in prevodi objavil za časa življenja, ter v treh otrocih, ki so ostali brez ljubljenega očeta.



Velika imena



Leta 2016 so umrli: besedilopisec Dušan Velkaverh, pevka Tatjana Gros, gospodarstvenik in farmacevt Miloš Kovačič, violinist Tomaž Lorenz, politik in pravnik Josip Bajc, novinar in urednik Dušan Benko, slikar Janez Bernik; športni reporter in urednik Boris Ljubič - Bobi, pravnik Janez Šmidovnik, politik in pisatelj Franc Šetinc, duhovnik Jože Bertoncelj, matematik Jože Grasseli, dirigent Samo Hubad, tenorist Marjan Trček, literarni zgodovinar Gregor Kocijan, slovenski industrijski oblikovalec in arhitekt Branko Kraševac, politik, poslanec in pravnik Maksimiljan Lavrinc, režiser Jože Pogačnik, fotograf Tomaž Lunder, jezikoslovec Dušan Čop, prevajalec in rimskokatoliški duhovnik Janez Zupet, literarni zgodovinar Franc Zadravec, pisatelj, dramaturg, scenarist Saša Vuga, pisateljica Marija Vogrič, Prešernov nagrajenec, oblikovalec Matjaž Vipotnik, filozof in prevajalec Ivo Urbančič, ekonomist Ljubo Sirc, akademski slikar Karel Pečko, pisatelj in psiholog Vid Pečjak, spidvejist Krešo Omerzel, skladatelj Janez Močnik, pisatelj, novinar in slikar Drago Medved, slikar in grafik Vladimir Makuc.