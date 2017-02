Mitja Okorn na vroči listi

Naš režiser Mitja Okorn se je znašel na listi desetih najbolj vročih imen evropske filmske industrije, na katere mora biti svetovna javnost še posebno pozorna. Kot prvi Slovenec se je uvrstil med izbrance, na prihajajočem berlinskem filmskem festivalu pa bodo tudi uradno razglasili najobetavnejše posameznike. Mitji to vsekakor laska, a se na razne titule ne zanaša pretirano. Počuti se počaščenega in se zaveda, da je to le eden izmed številnih korakov na poti do vrha, kamor si že od nekdaj želi. Življenje na Poljskem mu je tako postreglo z najboljšimi okoliščinami, da je lahko svojo nadarjenost še bolje razvil, zdaj pa skozi velika vrata vstopa v tako želeni Hollywood. Seznam najbolj nadarjenih je prišel kot odlično darilo za njegov 35. rojstni dan. Vse najboljše, Mitja!

