Mister Tilen alergičen na simpatična dekleta

Kako se začne vaše jutro?



Moje jutro se začne ob 10. uri, ko sonce posije skozi okno ter me prebudi. Najlepša jutra so tista, ko se nekdo prebudi ob tebi, vendar se te dni prebujam sam. Nikoli ne pretiravam v kopalnici, vendar se zavedam, da igra prvi vtis ogromno vlogo, in temu primerno se posvetim videzu. Menim, da ne preživim veliko časa v kopalnici, je pa res, da prekosim marsikatero dekle.



Kakšno vsebino je imel zadnji SMS, ki ste ga prejeli?



Zadnji SMS sem dobil od mame, ki mi je naročila, naj se vrnem domov, ker nisem pospravil sobe.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



O ljubezni. Nenehno sem obdan s pametnimi in lepimi dekleti, vendar to na koncu dneva ne igra osrednje vloge. Štejeta pozitiven pogled na svet in dober značaj.



Kdaj ste nazadnje jokali?



Nazadnje sem dobil solzne oči med predzadnjim prepirom z nekdanjim dekletom. Prepir se je začel z vprašanjem, ali naj obleče rdečo ali belo obleko.



Koliko je trajalo vaše najkrajše razmerje?



Pet mesecev. Sem človek, ki čas posveti le redkim. Z osebo se moram ujeti v vseh pogledih, in kadar sem v zvezi, se dekletu posvetim 110-odstotno. Zagovarjam, da ni pomembna količina, temveč kakovost. Kadar ena oseba raste duhovno, osebnostno in karierno, druga pa zaostaja, je zveze konec.



Kaj vas privlači pri ženskah?



Drža, hoja in nasmeh oziroma z eno besede – samozavest.



Kateri trač vas je nazadnje nasmejal?



Da sem videti kot 15-letnik.



O čem ste se nazadnje pogovarjali s prijatelji?



Prva tema so računalniške igre in nogomet, druga dekleta, zabave in denar. Vsekakor pa obstajajo izjeme, tega se zavedam. Sam sem veliko bolj osredotočen na kariero in ljubezen.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



V srednji šoli mi je bila vedno všeč blondinka iz višjih letnikov. Čeprav sem videl, da me je gledala, nikoli nisem pristopil k njej. Pozneje je dobila fanta, in to je bil konec zgodbe. Od takrat sem si prisegel, da bom naredil vse, kar si želim, kljub strahu pred neuspehom.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Če bi me vprašali pred petimi leti, bi brez oklevanja rekel, da bi šel v žensko garderobo. Zdaj bi pa pokukal v slovenski parlament.



Katera je najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?



V Barceloni sem na plaži spoznal dekle in dogovorila sva se, da se dobiva v diskoteki v središču mesta. S šolo smo stanovali precej daleč od diskoteke, v sobi pa sem pozabil telefon. Kot 17-letnik nisem bil pozoren na to, da nisem vedel, kje natanko sem in kje je dekle. Na srečo se je vse dobro končalo.



Ste na kaj alergični?



Na cvetni prah in simpatična dekleta, pred katerimi mi je včasih nerodno.

