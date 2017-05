Miss športa Manca: Spoznala sem, da si takšnega partnerja ne želim

Kako se začne vaše jutro?



Z dobrim zajtrkom in meditacijo.



O čem v zadnjem času pogosto razmišljate?



Kako čim bolje unovčiti naziv miss športa.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Ko sem bila razglašena za zmagovalko miss športa. Zmage sem si zelo želela, saj sem vanjo vložila veliko truda, zato se me je še posebej dotaknila.



Ste kdaj točili solze zaradi nesrečne ljubezni?



Na žalost sem.



Koliko je trajala vaš najkrajša zveza in zakaj se je končala?



Dva meseca. Končala se je iz preprostega razloga, saj sem spoznala, da si takšnega partnerja ne želim imeti ob sebi kot življenjskega sopotnika.



Kateri svoj lepotni atribut najraje poudarite in kako?



Najraje poudarim svoj nasmeh. Vedno se smejim do ušes in iz srca.



Modni oblikovalec, ki bi ga najeli samo zase, če bi bila omejitev nebo?



Stella McCartney.



Iz čigave omare in katero oblačilo bi si izposodili, če bi si lahko? Zakaj?



Iz omare pevke Jennifer Lopez bi si izposodila seksi obleko, saj mi vedno padejo v oči oprave, ki jih nosi na raznih dogodkih, prireditvah.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Skočiti z bungee jumpingom.



Najdražja stvar, ki ste si jo privoščili pred kratkim?



Priprave na Kanarskih otokih.



Kaj bi počeli, če bi bili en dan nevidni?



Opazovala bi dan svojih vzornikov.



Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?



S prijateljico sva v Španiji štopali. Ustavil nama je moški čudnega videza in z na pol razbitim avtom, vendar sva kljub temu vstopili. Na srečo sva varno prispeli na cilj.



Katera življenjska situacija vas še posebej iztiri?



Ko imam v enem dnevu preveč obveznosti in ves dan samo hitim ter zaradi pritiska postanem razdražena.



Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?



Osnovnošolski kros, po katerem se je začela moja atletska kariera. Na tekmovanju sem se dobro odrezala, opazil me je atletski trener in me povabil na trening. Tako sem začela trenirati atletiko.



Ste na kaj alergični?



Na ljudi, ki niso iskreni do drugih in sebe.

