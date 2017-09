Miss Slovenije na uradnem obisku. Pri nas!

Novinarji našega in vašega najljubšega časnika so se z veseljem fotografirali z letošnjo najlepšo gospodično. Foto: Igor Mali

V uredništvu Slovenskih novic smo imeli nedavno visok obisk pa še lep povrhu, najlepši letos, pravzaprav: obiskala nas je novopečena miss Slovenije 2017 Maja Zupan. Pravi, da se še vedno ni dobro usidralo zavedanje, da je miss, da pa se je skoraj v istem hipu, ko so jo okronali, zavedla, da je pred njo naporno in odgovorno leto. »Moram povedati, da sem bila popolnoma iz sebe, tri dni prej smo vadile, kam se moramo postaviti, če nas pokličejo, a sem takrat, ko so poklicali mene, vse to pozabila, sploh nisem vedela, kam naj stopim. Ko sem dobila lento, sem hotela iti po odru in mahati, na krono pa sem popolnoma pozabila.« Na srečo drugi niso, kronica je našla lastnico in jo bo vselej spominjala na večer 9. septembra.



Maja Zupan se že pripravlja na pot na Kitajsko, kjer bo preživela en mesec.

In čeprav se kronica na glavi Gorenjke, doma je iz Britofa pri Kranju, ne lesketa niti en mesec, je za njo že veliko prevoženih kilometrov in obveznosti. »Od velikega finala dela,« pojasni lastnica licence miss Slovenije za miss sveta Jelka Verk. Bila je v Milanu in Parizu, pa ne dela zgolj kot manekenka, poudari Verkova, na tujem namreč predstavlja Slovenijo in slovensko znanje. Geslo projekta miss Slovenije je namreč Podpiram slovensko, od nekdaj pa dajejo velik poudarek tudi dobrodelnosti. Vsaka misica izpelje nekaj dobrodelnih akcij, Zupanova skupaj z Alpino organizira zbiranje čevljev, ki jih bodo podarili pomoči potrebnim. Maja bo podarila svoj par, enega ali dva pa lahko podarite tudi vi, čevlje prinesite v katero koli Alpinino trgovino.

18. novembra bo svetovni lepotni izbor.

Vmes pa se Zupanova seveda pripravlja na svetovni spektakel, ki bo 18. novembra na Kitajskem, v Sanyi. Tja bo odpotovala mesec prej, s sabo bo kajpak vzela veliko kovčkov, v katerih bo vse potrebno za svetovni oder, tudi večerno obleko in narodno nošo. Gorenjsko, seve. In kaj pričakujeta od finala? Vse najbolje, pravi Verkova: »Maja ima tako lepoto kot prezenco in znanje.«