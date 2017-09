Miss Slovenije Maja Zupan: Lepota je precej relativen pojem

Kako se začne vaše jutro?

Moje jutro se začne čim pozneje in s kavo. Sem nočni človek, zato mi zgodnje vstajanje ni ljubo.

O čem zadnje čase pogosto razmišljate?

Zadnje dni največ časa posvetim razporejanju obveznosti čez dan/teden in poskušam najti tudi čas zase, da si naberem energijo.



Kje imate doma spravljeno krono miss Slovenije?

Hranim jo v za to izdelani škatli, ki poskrbi, da je krona ves čas na varnem pred poškodbami.



Ste kdaj točili solze zaradi nesrečne ljubezni?

Sem, vendar mi ni žal, ker sem se iz tega obdobja oziroma situacije v življenju tudi veliko naučila.



Kateri svoj lepotni adut najraje poudarite in kako?

Lepota je zame precej relativen pojem. Pri sebi bi poudarila karizmo, ki jo tudi najprej opazim pri ljudeh. Veliko pa mi pomenijo tudi oči, ki se mi zdijo najbolj iskrene in iz njih lahko marsikaj razberemo.



Modni oblikovalec, ki bi ga najeli zase?

Pri projektu Miss Slovenije podpiramo slovenske izdelovalce, slovenske izdelke in tudi slovenske oblikovalce. Zato bi izbrala oblačila The lie by JPZ (Jerneja Podbevšek Zhembrowsky), ki se mi zdijo čudovita, kvalitetna, predvsem pa vedno lahko najdeš kos za vsako priložnost.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?

Moj življenjski moto je, da moramo velikokrat premagati svoje strahove, da bi dosegli želene cilje. Zato me strahovi ne ovirajo in se stvari, ki v meni vzbujajo strah, še raje lotim, saj vem, da se bom tako tudi nečesa naučila, predvsem pa premagala sebe.



Najdražja stvar, ki ste si jo privoščili pred kratkim?

Zase lahko rečem, da sem skromna, mislim pa tudi, da se drage stvari pri vsakem posamezniku razlikujejo, saj tudi nimajo vsi enakega finančnega stanja.



Kaj bi počeli, če bi bili en dan nevidni?

V življenju si ne želim biti 'nevidna'. Želim nekaj narediti za državo, za svet, ljudi in želim, da je moj rezultat viden.



Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?

Ena izmed drznejših stvari, ki sem se jih lotila, je zagotovo sodelovanje pri projektu Miss Slovenije, saj sem se zavedala, da če pridobim naslov, predstavljam to zgodbo in je od mene odvisno, kako jo bodo ljudje razumeli. To ni lahka naloga in ponosna sem nase, da sem se odločila za tak velik in pomemben korak.



Katera življenjska situacija vas še posebej spravi iz tira?

Nelagodno se počutim v vsaki neznani situaciji, v kateri se znajdem, in takih je v življenju zelo veliko. Pomembno je, da tega ne jemljem kot nekaj slabega, ampak kot nekaj, iz česar bomo lahko odnesla novo znanje, ki ga drugače ne bi mogla pridobiti.



Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?

Najraje se spominjam brezskrbnega potepanja po domači vasi na svojem rožnatem kolesu. Rada se spomnim tudi vseh tedanjih sanj in ciljev, ki jih danes želim doseči in uresničiti.



Ste na kaj alergični?

Naj bi bila alergična na sonce, ampak to me ne ovira pri poletnih potepih v naravi. Skrbim za svoje zdravje in vedno imam zaščito pred premočnimi sončnimi žarki.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«