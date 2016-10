Misica v Ameriki

LJUBLJANA – V zadnjih septembrskih dnevih se je Maja Taradi, miss Slovenije 2016, skupaj z lastnico licence miss Slovenije za miss sveta Jelko Verk ter štirimi finalistkami, Aleno Musič, Ano Kondič, Tamaro Vidmar in Danajo Plohl, odpravila na potovanje. Pot so začele na Dunaju, letele v Švico in pristale v Las Vegasu.



Las Vegas je ena najbolj obiskanih turističnih destinacij in s privlačnim nočnim življenjem. »Mesto sredi puščave je največje zabavišče na svetu, kjer smo se podale na potovanje okoli sveta. Ogledale smo si Benetke, Eifflov stolp, Kip svobode, egipčansko piramido, Cezarjevo palačo, šov fontan Bellagio in hotel Cosmopolitan.« Pot jih je potem peljala v Veliki kanjon v Arizoni, kjer so s fotografsko ekipo –– Tamaro Vidmar in Markom Kodričem –– posneli nekaj fotografij za blagovno znamko kopalk Nancy Beachwear. Las Vegas je izjemna turistična izkušnja, pravijo in še, da si bodo v prihodnjih dnevih ogledale predstavo znane produkcije Circus de Soleil, se zabavale in še naprej raziskovale mesto.



Maja Taradi pozdravlja vse bralce Slovenskih novic in se zahvaljuje za vse glasove, ki so pripomogli, da je osvojila naziv miss Slovenskih novic in miss Slovenije 2016.