Misica se je zlomila, pristala na zdravljenju, zdaj je prerojena

Nekdanja miss Hawaiian Tropic Sabina Mali se je pred leti umaknila iz javnosti. Po zlomu, zaradi katerega je pristala na zdravljenju v Begunjah, je spoznala postavnega Dejana Lazarja, v razmerju sta se jima rodila sinova, in videti je bilo, da je končno spisala svojo pravljico.



Pred dnevi smo jo opazili na enem od modnih dogodkov, kar nas je presenetilo, saj se že dolgo ni pojavila v javnosti, Sabina pa je bila videti povsem spremenjena. Njena pričeska je krajša in že dolgo ni bila tako sproščena in nasmejana. Tisti, ki jo poznajo, pa pravijo, da tudi zato, ker se je pred kratkim znova postavila na noge. Zadnje čase je bila precej pod stresom, z Dejanom nista več par, a se Sabina ni predala. Ponosna mamica namreč poudarja, da je biti mama najlepše poslanstvo, njen smisel življenja pa sta njena fantka.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«