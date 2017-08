Misica Maja priznala, česa se najbolj boji

Kako se začne vaše jutro?

Med tednom vstanem med sedmo in pol osmo, se uredim in odpeljem v službo, kjer spijem čaj ali kavo, pojem zajtrk in začnem delovni dan. Če med vikendi nimam obveznosti, se bujenje in zajtrk prestavita za kakšno uro ali dve.

Katero je vaše najljubše gospodinjsko opravilo?

Mogoče odnašanje smeti, ki jih vedno tudi vestno ločujem, ali zlaganje posode iz pomivalnega stroja. Zelo rada tudi kuham, še rajši pa kaj dobrega pojem.

O čem zadnje čase pogosto razmišljate?

Razmišljam o svoji karieri, preostanku dopusta in obveznostih, ki me čakajo z oktobrom. Kot že veste, sem diplomirana laboratorijska zobna protetičarka. Delam v podjetju Dentallab, d. o. o, jeseni pa bom nadaljevala študij ustne higiene. Čim prej želim delati tudi na tem področju in ljudi ozaveščati o oralnem zdravju.

Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Na splošno lahko rečem, da nisem človek solza. Medsebojne odnose rešujem s komunikacijo. Seveda potočim kakšno solzo v čustvenih trenutkih, ki pa niso vedno negativni, saj se velikokrat nasmejem do solz, ko sem obdana z ljudmi, ki me osrečujejo.

Ste kdaj točili solze zaradi nesrečne ljubezni?

Seveda, v najstniških letih, ko sem se kljub takratni vsevednosti komaj učila, kaj pomeni partnerski odnos.

Koliko časa je trajala vaš najkrajša zveza in zakaj se je končala?

Mislim, da skoraj eno leto. Zvezo sem končala predvsem zaradi različnih življenjskih interesov. Zdi se mi pomembno, da se v odnosu znamo poslušati, si stati ob strani in se prilagajati.

Kateri svoj lepotni atribut najraje poudarite in kako?

Vsekakor nasmeh. Rekla bi, da gre tudi zaradi poklicne deformacije, saj izdelujem zobne nadomestke. Ni lepšega, kot ko se človek nasmeji iz srca, in to z veseljem. Lep nasmeh izžareva naše počutje, naklonjenost in zanimanje do sočloveka, hkrati pa z njim izkazujemo svoj značaj, iskrenost in ljubezen.

Modni oblikovalec, ki bi ga najeli samo zase?

V prvi vrsti mi ni pomembno, ali gre za kos znanega modnega oblikovalca, ampak kako se v oblačilu počutim. Če bi morala izbrati, bi se odločila za Chanel, saj gre za modno klasiko.

Iz čigave omare in katero oblačilo bi si sposodili, če bi si lahko?

Kot miss Slovenije sodelujem z modno oblikovalko Jernejo Podbevšek Zhembrovskyy, ki vedno poskrbi za moj najboljši videz. Vsekakor bi si izbrala torbico iz njene 'omare'. Vsa oblačila in dodatki so narejeni kakovostno, iz naravnih materialov in prestižnega videza.

Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?

Želela bi si, da sem bolj adrenalinska, mogoče me pri tem ovira strah pred višino. Ko zberem pogum, bom poletela z akrobatskim letalom.

Najdražja stvar, ki ste si jo privoščili pred kratkim?

Plačilo šolnine na Višji strokovni šoli za ustne higienike. Mislim, da so materialne dobrine stranskega pomena, znanja in spominov pa ti nihče ne more vzeti, zato rada vlagam vase in v potovanja.

Kaj bi počeli, če bi bili en dan nevidni?

Sem človek, ki ne skriva stvari. Tudi medsebojne odnose gradim iskreno, zato ne vidim želje po nevidnosti. Mogoče je prav ali nam je kdaj tudi namenjeno, da nekaterih stvari ne vemo, in tako živimo srečno.

Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?

Mogoče prav sodelovanje pri projektu miss Slovenije, saj sem menila, da se tovrstnih tekmovanj ne bom udeležila, vendar me je vsebina prepričala.

Kakšne življenjske situacije vas še posebej spravijo iz tira?

Zmoti me, če z ljudmi ne morem komunicirati na miren in zrel način.

Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?

Pravijo, da si starše izbereš sam. Če je to res, sem zadela glavni dobitek. Zelo sem vesela, da sem imela srečno otroštvo, zato se zahvaljujem staršem, ki so poskrbeli za ljubezen, srečo in skrb. Nikoli nisem živela v pomanjkanju ali v slabih družinskih odnosih. Žalosti me, da nimajo vsi otroci te sreče. Najraje se spominjam morja, igranja v parku Tivoli in uric baleta.

Ste na kaj alergični?

Na neiskrene ljudi brez sočutja.

