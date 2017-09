Miša Molk zakuhala predsedniško razpravo

Ko je ena najbolj prepoznavnih obrazov slovenske nacionalne televizije Miša Molk, ki je prehodila pot od voditeljice do varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, nedavno dejala, »da ni nobene nuje po predsedniku države in da izkušnje kažejo, da smo lahko tudi brez,« je povzročila precej nemira.

To je bila neprimerna in butasta izjava!

Nekaj malega med predsedniškimi kandidati, ki menijo – skoraj vsi, razen Zmaga Jelinčiča Plemenitija, ki se je kandidaturi za predsednika odpovedal v dobro državnozborskih volitev prihodnje leto –, da »to, kar naklada Molkova, še zdaleč ne drži,« pa tudi med običajnimi državljani. Oglasil se je tudi Jože Ferme iz Ljubljane in ji jih nekaj malega napel. Pravi, da gre za »neprimerno in butasto« izjavo, saj z njo le dokazuje, tako kot še nekatere javne osebnosti, »kako malo ali nič jim ni mar za lastno državo in njene institucije«.



Pribil je še, da je Molkova vedno dobro znala, prej in zdaj, dobro poskrbeti zase, da lahko po davno preminulih TV križankah in Eurosongih živi lagodno življenje javne uslužbenke na javnem zavodu na račun javnega denarja. »Mišo je treba spraviti pred oltar in k štedilniku, pa bo mir in ne bo imela časa za neumnosti,« je oni dan pripomnil znanec na opravljivi strani nenehno dobro obveščenega Bulvarjevega omizja. Miša pa nič!