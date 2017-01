Miša Molk popljuvala Tino Maze

O koncu smučarke kariere šampionke Tine Maze je bilo povedano že veliko. Med tistimi, ki so na zadnji Tinin nastop pogledali skozi kritična očala, pa je tudi diva RTV Slovenija Miša Molk, ki je na facebooku objavila svoje razmišljanje o tem slovesu.

Svoj prosti spis je naslovila »Lisičje slovo«, v njem pa med drugim razlagala o slovenski vzgoji, genu ponižnosti in pomanjkanju ponosa. »O slovesu Tine Maze, ki je imel nepredvidljive podaljške, ne zmorem in ne smem soditi. Veliko, res veliko je naredila za slovenski šport, za slovenski ponos, ki nam ga hitro umanjka in se ga prav tako hitro nalezemo in si ga lastimo. Delno si ga verjetno lahko, čeprav se v finančne zgodbe zaradi pomanjkljivih informacij in nevednosti ne bom spuščala,« je zapisala.

Potem pa je ugotovila, da se ne znamo poslavljati in da smo v krču, ker želimo ob slovesu učinkovati kar najbolje. »'Naštimamo' si plan a, b, in c in kalkuliramo, kateri bi bil za nas najboljši. Pa naj si gre za povsem intimne odnose ali pa za slovo od slave in uspehov. V obeh primerih v lastni stiski vlečemo podaljške, iz katerih želimo še kaj iztržiti, ne da bi ob tem očividcem ušla iz spomina naša najboljša podoba. Točno to se je zgodilo naši Tini. Težava s slovesom. Preveč konceptov. Klavrno slovo,« se konča zapis Miše Molk.

Njeno celotno objavo si lahko preberete spodaj: