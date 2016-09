Miša Molk o tem, zakaj je moškim lažje

Miša Molk je nedvomno ena največjih televizijskih legend v Sloveniji. O svojem zasebnem življenju nikoli ni rada govorila in le redki so tisti, ki lahko pokukajo v njeno intimo. Nedvomno ni ena tistih, za katere pravi, da se »zadevajo s trači in se jim zdi, da imajo 'stotavžent' problemov, v bistvu pa le enega, in sicer, kako se soočiti s sabo, s svojo samopodobo«.

Miša meni, da se ljudje ne vtikajo v vsakega, le v »ven štrleče«. Ob tem se je obregnila ob medije, ki so jo nemalokrat kritizirali, češ da je odgovorna urednica, pa vodi oddajo. »Moškim je več dovoljeno. Zlasti tistim, ki delujejo ljudsko, neomadeževano in ta svoj zlagani 'ksiht' uspešno 'furajo'. Skozi podobo politične korektnosti. Fingiranje pač, prodaja laži, ki dobro steče. Na meni se sekajo polena že vse življenje. Ker sem zaresna. In to z energijo tudi sporočam. Precej lažje pa je prodajati 'fejk',« meni Miša.