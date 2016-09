Miša Molk o svoji mladosti: Takšno življenje je bilo neodgovorno

Televizijska voditeljica Miša Molk je v pogovoru v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje napovedala, da se bo po upokojitvi ukvarjala z javnimi nastopi, retoriko in verjetno tudi odprla tovrstno šolo. A kot pravi, pogojev za upokojitev še ne izpolnjuje, čez štiri leta pa jo bodo lahko »z veseljem nagnali«.

Molkova, ki je nedavno začela novo oddajo na Televiziji Slovenija, ima pa tudi spletno radijsko oddajo, pravi, da bi si želela v pokoju ukvarjati tudi z vnuki. »Če bo imela moja edina hči otroke, bom izvrstna babica,« je dejala. Sicer pa Molkova svoj notranji mir išče v knjigah, po navadi bere kar dve ali tri hkrati, veliko se ukvarja s športom, misli si bistri s sprehodi na Rožnik. A to ni nujno univerzalen recept. »Človek naj naredi kar koli, da najde mir. Prav je vse, kar človeku prinese harmonijo, razen če s tem komu škoduje,« meni.

Lahko se zgodijo čudeži

In čeprav danes živi zdravo, ni bilo vedno tako. »V mladosti človek ne razmišlja o škodljivih posledicah, kaj bo v kasnejših letih. Zaradi tega sem si pridelala čir na želodcu in žolčne kamne. Takšno življenje je bilo neodgovorno. Sedaj pa si vzamem pol ure za kosilo. Poleg tega tečem in hodim na aerobiko.« Spregovorila je tudi o medgeneracijskem sodelovanju. Če mladi in starejši sodelujejo, se po njenem mnenju lahko zgodi veliko čudežev. Kot pravi, so mladi danes zelo zagnani in se trudijo uspeti, vendar pa pogosto pozabljajo na nekatere vrednote, empatijo in čustveno plat življenja.

Tudi sama pravi, da bi z današnjim vedenjem in izkušnjami mnogokrat ravnala drugače, ko je bila mlada, pri čemer je omenila razhod s partnerjem in očetom svoje hčere. »Danes bi dala besedi več časa in prostora,« je dodala.