Mirelin zaročenec se je odzval: Veva, kaj sva se zmenila

Medtem ko Mirela Lapanović v srbskem resničnostnem šovu Pari (Parovi) dviguje prah in se kljub obljubam, da bo ostala zvesta zaročencu Andreju, s katerim ima sina, objema in poljublja s sotekmovalci. Tokrat je dvignila srčni utrip Goranu Kalebu, s katerim se je strastno poljubila.

Zvesti navijači Mirelo pri njenem početju spodbujajo in jo na spletnih omrežjih podpirajo, ob vsem skupaj pa se je oglasil tudi Andrej. »Jaz se samo smejim. Ljudje bi radi videli, da Andrej joka, je živčen, pa vam žal, ljudje in mediji, ne bo uspelo. Samo jaz in Mirela veva, kaj sva se zmenila. Jaz njo ljubim in tudi vem, kaj čuti moja princesa. Vsem, ki mislijo, da naju bodo spravili narazen, pošiljam velik poljub. Ne bo vam uspelo. Midva sva močnejša in srečnejša, kot sva sploh kdaj bila.«

Videti je, da ima Mirela v šovu posebno taktiko, s katero se strinja tudi njen zaročenec …