Mirelin partner opozoril dekleta: Sem srečen zaročen moški, tega ne potrebujem

Zapisali smo, da se je zmagovalka Big Brotherja Mirela Lapanović pobotala s svojim bivšim partnerjem Andrejem Laharnarjem in za nameček še razveselila oboževalce, da se je zaročila .

Kot kaže, je zaroko resno vzel tudi Andrej, saj je na facebook že zapisal: »Prosim, da mi pripadnice ženskega spola ne pošiljate prošenj, ker teh ne bom sprejel! Sem srečen zaročen moški in tega ne potrebujem. Ob sebi imam svojo princeso Mirelo Leli Lapanović, ona je javna oseba, jaz si pa želim imeti privatnost in svoje življenje, svoje družine ne želim izpostavljati.« Pod komentarji se je oglasila tudi raznežena Mirela, ki pravi, da ljubi svojega kralja in je ponosna nanj.

Andrej in Mirela imata sicer sina, ona pa še enega iz prejšnje zveze. Preden se je udeležila Big Brotherja, je menda skrbela za gospodinjstvo in otroka, v šovu pa nato sostanovalcem zaupala, da je bila to zanjo zlata kletka. Sledil je seks pred vesoljno Slovenijo s takratnim sostanovalcem Markom Jovanovićem, kar je takrat končalo zvezo med njo in Andrejem.

A čas očitno zaceli vse rane ...