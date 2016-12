Mirela zanika, da bi bila sponzoriranka: Želijo mi smrt

Zmagovalka letošnjega Big Brotherja Mirela Lapanović pravi, da ni ena tistih resničnostnih zvezdnic, ki se želijo na vsak način pojavljati na dogodkih, ob tem pa izkoristiti ceno slave in se hvaliti s takimi in drugačnimi brezplačnimi uslugami. Povedala je, da je bil sponzorski avtomobil vse, za kar je prosila. Po zmagi so se ji sponzorji oglasili sami in Mirela jih je z veseljem oglaševala na svojem facebooku.

»Zakaj se vedno meni gleda pod prste? Jaz se ne vtikam v tuja življenja, vsak se bori zase v tem svetu,« pravi Mirela, ki poudarja, da ni 'fehtarka', saj je osvojila glavno nagrado in ni brez denarja, kar bi po njenih besedah mnoge razveselilo.

Ob tem je razkrila, da so številni prepričani, da v zameno za objave spi z uredniki. »Želijo mi smrt, pravijo, naj crknem. Mnogi me žalijo in pljuvajo,« še pravi, a je vesela, da ima vseeno veliko podpornikov, ki ji v življenju želijo le vse najboljše.