Mirela zaljubljena: ujela je bogataša z rezidenco sredi Beograda

»Srečna sem. Zaljubljena sem. Spoznala sem krasnega moškega. Je intelektualec, močan. Spoznala sem nekoga, ki me je osvojil,« je svojim sledilcem razkrila Mirela Lapanović, zmagovalka slovenskega Big Brotherja in tekmovalka srbskega šova Pari. Mirela, ki je s svojimi preteklimi ljubezenskimi zvezami dvignila precej prahu, pravi, da se že na daleč vidi, da je srečno zaljubljena in da ne more več tajiti, da je oddana.

»Dovolj je bilo resničnostnih šovov. Tega ne bi mogla narediti svoji boljši polovici. Zdaj je čas, da se posvetim svoji poslovni karieri, da se uveljavim kot resna poslovna ženska,« je dejala in napovedala, da bo v teh dneh spet obiskala lepotnega kirurga, ki bo znova popravil njen obraz. Da stremi k lepotnim idealom in skrbi zase, jo motivira tudi dejstvo, da je njen novi izbranec moški, ki si ga želi veliko žensk.

Kdo je ta tako zelo zaželeni gospod, še ne razkriva, a pravi, da ga poznajo vsi. Šlo naj bi za zelo zaposlenega poslovneža, ki ima sredi Beograda pravo rezidenco, v kateri te dni uživa Mirela.