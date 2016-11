Mirela spet z bivšim, nataknil ji je zaročni prstan

Videti je, da pregovor, da prava ljubezen nikoli ne ugasne, v primeru letošnje zmagovalke Big Brotherja Mirele Lapanović še kako drži. Mirela se je namreč pobotala s svojim bivšim partnerjem Andrejem, ki je, ko je bila v šovu, dejal, da jo zapušča in da se bo boril za njunega sina. Mirela in Andrej sta očitno našla skupni jezik in ugotovila, da plamen njune ljubezni nikoli ni ugasnil, svoje prijatelje pa sta še posebej razveselila z novico, da sta zaročena. Na stotine Mirelinih oboževalcev od sreče kar razganja, Andrej pa je svoji dragi posvetil izjemno ganljiv zapis na facebooku.

»Vem, da sva šla v najinih 12 letih čez veliko lepih in slabih trenutkov, vem, da so bili velikokrat krivi ljudje, ki nama niso nikoli privoščili drug drugega, kar me je vedno žalostilo, ker sem si vedno želel, da so vsi srečni, kot sem bil jaz. BB je bil velika preizkušnja za vse nas in priznam, da ko nekoga ljubiš in je ponos močno prizadet, rečeš veliko stvari, ki jih drugače ne bi nikoli. Vem, da so med nama bile in še vedno so iskrice, ljubezen, strast in da sva močnejša in odpornejša na vse situacije. Jaz ti samo povem, da te ljubim iskreno, da vse v meni kriči po tebi. Si nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju poleg najinih srčkov,« je Andrej med drugim zapisal in razkril, da se je v Mirelo zaljubil ob njuni prvi kavi.

Mirela je ob tem razkrila, da je ostala brez besed. »Hvala ti za vse lepe, težke trenutke, ker so naju ojačali in naju naredili boljša. Vem, da sva šla skozi obdobje, ki je bilo težko za najino družino, a nas je to še bolj združilo, oplemenitilo. Najina zgodba je dokaz, da se za pravo ljubezen bori, se ne dvigne rok,« je zapisala čustvena Mirela in dodala, da verjame v njuno ljubezen.

Upajmo, da jima bo tokrat uspelo. Iskrene čestitke zaročencema!