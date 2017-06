Mirela se bo poročila z Milijem: Andrej bo razumel

Mili in Mirela se poroke veselita. Foto: vir: youtube

Videti je, da je resničnostni šov Pari (Parovi) popolnoma prevzel Mirelo Lapanović. Tako zelo, da se je kljub vroči noči z Milijem, s katerim se menda ne želi zapletati, odločila, da se bo z njim v šovu poročila. Poroka sicer res ni prava, gre za gledanost in zabavo, a se zdi Mireli ideja odlična.

»Če bi bila gledanost zaradi tega večja, potem v tem ne vidim nič slabega,« je Mirela priznala za Happy TV. Ob tem je povedala, da do Milija goji le prijateljstva čustva. »Prijajo mi njegova energija, pozornost in kavalirsko obnašanje. Prezgodaj je, da bi govorila o sebi in zaljubljenosti, situacija doma v Sloveniji je precej zapletena.«

Spregovorila je tudi o Andreju, za katerega je povedala, da bi zagotovo razumel, če bi se poročila z Milijem. »To je šov. Kolektivna poroka je del naše zabave. Če pa bo zaradi tega obupal nad mano, ga bom razumela in ga ne bom obsojala.« Priznala je še, da bo tudi po koncu šova ostala v stikih z Milijem …