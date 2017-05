Mirela priznala: Ko se napijem, ne vem, kaj počnem

»Soočam se s travmo in to moram sprejeti,« je komentirala Mirela, ki je prvič odkrito spregovorila o seksu z Milijem. Še vedno je najbolj vroča tema oddaje Pari, v kateri sodeluje, posnetek seksa, ki je dvignil veliko prahu. Nekateri trdijo, da je Mili izkoristil Mirelo pod vplivom drog in alkohola, spet drugi menijo, da se je seksa še kako zavedala.

Zaradi neprijetne situacije, ki je nastala, je Mirela sedla na vroči stol in o tem spregovorila. Na vprašanje, ali so se morda ob tem prebudila kakšna čustva, je planila v smeh: »Ni šans, niti v sanjah mi ne bi bil všeč nekdo tak, kot je Mili.« Dodala pa še: »Ko se napijem, ne vem, kaj počnem. Sama se spravim v težave in potem se moram soočiti s posledicami.«

Ali se res ni prebudilo nobeno čustvo, presodite sami.