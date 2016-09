Miran Ališič očka pri petdesetih

Nekdanji komentator formule 1 in športa Miran Ališič, znan predvsem po svojem raskavem glasu in kričanju med komentiranjem, je konec avgusta prvič postal očka. Ališič, ki je januarja srečal abrahama, že nekaj časa skupaj s partnerico Petjo Rogelj, ki dela na področju informatike, živi v Švici, v Zürichu.



Potem ko so mu marca lani potrdili, da ne bo več komentiral prenosov formule na nacionalki, je aktiven predvsem na svojem blogu. Srečni Mirko, kot ga kličejo prijatelji, je tistim, s katerimi je še v stiku, 29. avgusta javil, da sta s Petjo dobila sinčka Jakoba. Srečni družinici čestitamo tudi iz uredništva Suzy.

