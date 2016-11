Milena Zupančič se ji je odrekla

Ob obisku Portoroža moški nikakor ne smejo pozabiti na to, da svojo spremljevalko presenetijo z ogledom še zlasti za nežnejši spol atraktivnega muzeja ženskih torbic. Odprt je bil letos spomladi in je poleg amsterdamskega edini muzej s temi nepogrešljivimi damskimi modnimi dodatki v Evropi. Na ogled so množica najzvestejših ženskih spremljevalk od 18. stoletja do danes, staro orodje za njihovo izdelovanje, prikazan je razvoj slovenskega damskega torbarstva ter usnjene galanterije in ne nazadnje je tam tudi zbirka torbic znanih, slavnih in pomembnih dam z vsega sveta. Muzeju so jih med drugim že darovale prva slovenska predsednica vlade Alenka Bratušek, italijanska primabalerina Carla Fracci, mezzosopranistka Manca Izmajlova, šefinja državnega protokola Ksenija Benedetti in hrvaška zvezdnica Severina Vučković.



Zadnja pridobitev muzeja je torbica-nahrbtniček igralke Milene Zupančič, ki jo je podarila ob obisku nedavnega 7. Festivala evropskega in mediteranskega filma v Piranu. Ob tem je razkrila tudi zgodbo torbice, ki jo je kupila ob koncu devetdesetih let, ko je postala ambasadorka Unicefa in so se začele njene poti po nesrečnih, revnih, nerazvitih deželah Azije, Afrike in Srednje ter Južne Amerike. Tako je v zapisu ob v vitrini razstavljeni torbici napisala: »Ta torbica me je spremljala na vseh obiskih pri otrocih (lačnih, bolnih, podhranjenih, izkoriščanih, brezdomcih, brez možnosti šolanja, otrocih vojakih, sirotah, spolno zlorabljenih ...). Po od Boga pozabljenih krajih po skoraj vseh kontinentih sem nosila v tem nahrbtničku s seboj to, kar sem nujno potrebovala za celodnevne obiske otrok, skromnih in zelo redkih šol ter bolnišnic in še bolj skromnih bivališč prebivalcev. Ta torbica je z mano potovala tudi v vasi in mesta, ki so jih opustošili hurikani in potresi.«