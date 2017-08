Milan Kučan v turški seriji o Aliji

Milan Kučan bo ena od vlog v seriji, ki bo imela šest nadaljevanj, prikazovala pa bo življenje in delo enega najpomembnejših bosanskohercegovskih politikov Alije Izetbegovića. Slednji je brez dvoma bil in bo še dolgo – dokler ne bo zgodovina objektivno ocenila njegove vloge v bosanskem in jugoslovanskem dogajanju med dvema stoletjema – vodja največjega števila muslimanov ne samo v BiH, temveč tudi v drugih balkanskih državah. Sicer je bil zadnji pomembni politik, s katerim se je srečal zdaj pokojni Izetbegović, turški premier Recep Tayyip Erdogan. Ob vrnitvi iz Bruslja se je nepričakovano ustavil v glavnem mestu BiH in v kliničnem centru obiskal Alijo Izetbegovića, ki je umrl leta 2003. Prav Erdogan pa je bil tisti, ki je požegnal snemanje serije, ki jo v produkciji hiše Sancak Medya snemajo v Sarajevu po scenariju nekdanjega Erdoganovega svetovalca Ahmeta Teczana.

Kot je slišati, bodo nastopili številni igralci, ki bodo upodabljali osebnosti, ki so krojile konec krvave balkanske morije. Tako bo mogoče videti Slobodana Miloševića, hrvaškega Franja Tuđmana in, kot je neuradno slišati, tudi Milana Kučana. Kučan je še edini preživeli iz omenjene trojice, in kot je izvedel Bulvar, naj bi tudi njega odigral »ustrezni filmski igralec«. Kdo so tisti, ki bodo upodobili omenjeno trojico, producenti ne izdajajo. Pravijo, da podatki še niso za javnost. Prav tako ne želijo izdati, ali bo nastopil tudi lik pokojnega Janeza Drnovška, ki je leta 2003, ko je Izetbegović umrl, vodil Slovenijo, v sožalni brzojavki pa izrazil osebno prizadetost ob novici o smrti moža, ki ga je dobro poznal.