Milan Kučan: Preobrazba je bila izredno težka

Tudi brez ure in ascendenta je Kučanova karta izredno zanimiva, posebej če jo postavimo v kontekst osamosvojitve. Zanimivo je, da prvi slovenski predsednik v karti nima vodnih znamenj, ki predstavljajo čustva. Po drugi strani sta poudarjeni znamenji kozoroga in bika, ki mu dajeta vztrajnost, delavnost, ambicioznost, predanost svojim ciljem, tudi trmo, praktičnost, realen pogled na svet. Kljub temu da je bik znamenje materialnega obilja in užitkov, njegov Jupiter v biku omejuje Saturn v kvadratu s Plutonom – to je človek, ki je moral pošteno garati za vse, kar je ustvaril, se spopadati z spletkami, onemogočanjem, poleni pod nogami, tudi osebnimi razočaranji, kar mu je uspelo preseči samo z veliko notranjo močjo in transformacijo (Pluton). Drugo težišče karte je v levu – konjunkcija Plutona in Lune. S tem je poudarjena podpora žene, ki gre z njim skozi vse ter mu daje moč. Omenjene pozicije skoraj dopolnjujejo konfiguracijo zmaja, ki kaže posebno vlogo, Mars je odlično položen v strelcu, kar mu daje širino, optimizem, vizionarskost in okretnost na diplomatskem parketu in pri pogajanjih s tujino.



Zanimivo je skozi njegovo karto opazovati slovensko osamosvojitev. Luna v karti voditelja namreč obarva, kako se bo v času njegove vladavine godilo ljudem, državljanom. Kučanova Luna je v levu, kraljevskem, ponosnem znamenju, ki nas postavi na svetovno prizorišče, da postanemo vidni in priznani. S Plutonom kaže preobrazbo, boleč rez s preteklostjo, kot bi slekli kožo, se prelevili. Je v trigonu z Marsom, ki kaže našo aktivnost, prizadevanje, angažiranje za to v tujini (strelec), širok sekstil z Neptunom vero, zaupanje, uresničenje stoletnih sanj. Težavna pa sta kvadrata na Saturn in Jupiter, ki sta prinesla blokade, odpor, žrtve (Pluton), kot bi se morali do cilja prebiti skozi goro. Bili smo složni in optimistični, toda preobrazba je bila izredno težka.



Tedaj so bili z mrki aktivirani ključni deli Kučanove karte – Sonce in Merkur ter Pluton z Luno. Tr. Saturn in Jupiter na nebu sta bila v opoziciji v vodnarju (osvoboditev) in levu (tradicija). Planeta, ki sta v njegovi rojstni karti v konjunkciji in klešeta drug drugega – Saturn Jupitru ne pusti popolnega širjenja, omejuje priložnosti, krči vizijo s strogo realnostjo in ovirami, ki jih je treba premagati drugo za drugo –, sta vlekla vsak v svojo smer. Videti je, po kako tanki vrvi med uspehom in resno zaostritvijo razmer je tedaj hodil Kučan, tudi njegove osebne stiske zaradi zunanjih ovir. Na srečo je bil aktiven tudi tr. Uran na Marsu, ki je sprožil v njem neustrašno revolucionarno iskro. Verjetno mu je prišlo celo prav pomanjkanje elementa vode, da se je lahko situaciji primerno oprl le na svojo preudarno, zagrizeno, vztrajno zemeljsko plat, s katero nas je astrološko gledano popeljal, da smo se pregrizli skozi šivankino uho.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.