Mila trdoživost

Za ženske je igralski poklic že od nekdaj, in verjemite, danes ni dosti bolje, sila občutljiva zadeva. Ne samo da je večina svetovne (pa tudi domače, slovenske) dramatike pisana za moške, bore malo je tudi tistih velikih, magistralnih vlog, kjer lahko igralka v polni meri pokaže svoj razkošni talent in igralske spretnosti. Če, seveda, vse to ima. In če vlogo sploh dobi. Urnik igralkinega delovnega dne je vse prej kot do človeka prijazen: dopoldne vaja, zvečer vaja ali predstava, popoldne snemanje na radiu ali kakšen nastop, nemalokrat so tudi vikendi rezervirani za televizijska ali filmska snemanja. In kaj hitro se pojavi sila neprijetno vprašanje, kako ob tako zahtevnem poklicu udejanjati še vlogo matere in žene. Hudičevo težko. To je edini možni odgovor. Veliko je kolegic, ki imajo tako može kot tudi otroke, vendar je ena sama med njimi, ki je nekaj čisto posebnega. Nekaj tako samosvojega, da ji ni para. Ivanka Mežan.



Že od nekdaj sem jo občudoval v filmski mojstrovini Cvetje v jeseni (njena vloga potovke je magistralno nepozabna) pa tudi v gledališču, in vedno znova sem se iskreno čudil, kako vse to zmore; igrati in poleg tega še tako vestno in skrbno voziti med Scilo in Karibdo svoje družine, sestavljene iz moža in treh hčera. Pa je to znala in še vedno zna in zmore. Mi je tudi zaupala, kako. »Velika, goreča želja po igranju, vztrajnost in živalska odločnost, da se vse – da! Pa gre! Verjemi!« mi je nekoč zaupala.



Nikoli slabe volje



Takrat ji seveda nisem verjel. Zdaj, ko sem že nekaj časa tudi sam oče treh hčera, ji verjamem. Do zadnje besede. Ivanke nisem nikoli slišal, da bi povzdignila glas. Nikoli je nisem videl slabe volje (kar je svojevrsten fenomen), nikoli se ni zgodilo, da se ne bi ustavila, če sva se slučajno srečala na cesti, ko je, na primer, trogala polne cekarje in košare vsega dobrega z ljubljanske tržnice, da ne bi našla tople, prijazne besede v živahnem klepetu, ki ga je znala ustvariti kar tam, na cesti, sredi neprijaznega, brezosebnega mestnega vrveža.



Njen pregovorni optimizem in njena vulkanska energija sta dodobra zaznamovala tudi njeno igralsko ustvarjanje. Že zdavnaj se je vpisala v spomin generacij gledalk in gledalcev, ki so imeli to srečo, da so jo videli tudi v živo, njene televizijske in filmske bravure pa bodo – hvala bogu – ostale zapisane tudi za rodove, ki prihajajo. Ko so me nekoč obvestili, da bom dobil prestižno medijsko priznanje, viktorja za posebne dosežke, sem bil počaščen. In vesel. In srečen. Vem, da sem se zelo natančno rihtal doma, v kopalnici, pred ogledalom, tistega večera. Nič ni bilo dobro, ne frizura, ne videz, ne obleka, nič. Živci so naredili svoje, vsekakor. Vznemirjenje. In ko sem potem ves tako, ves vznemirjen in vročičen sedel v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma in čakal, da mi bodo izročili pozlačeno-patinast kipec (za katerega bi nekateri tudi ubijali, samo da bi ga dobili), sem se nehote spraševal, kdo mi ga bo podelil.



Dvignil sem jo v zrak



Podelitve so se vrstile druga za drugo po nekakšnem nenapisanem vrednostnem vrstnem redu in bolj proti koncu magične podelitve so prišla na vrsto, končno, tudi najpomembnejša priznanja. In sem čakal in postajal vse bolj vročičen in poten in vznemirjen pa živčen, tako, za povrhu. Le kdo bo meni podelil nagrado? In je prišel tudi trenutek, ko so napovedali podelitev viktorja za posebne dosežke. Na oder sta prišla dva velikana slovenske umetnosti: baletni genij Vojko Vidmar (človek, ki je s predanim in vrhunskim večdesetletnim delom dodobra zaznamoval slovenski baletni čas in prostor) in – ona, gospa Ivanka Mežan. Oba elegantna že z osebnostjo pa tudi prireditvi, medijskemu spektaklu primerno ogvantana, kakopak!



In potem se je vse skupaj dogajalo, kot da bi mimo mene peljal najhitrejši vlak: vstal sem, to se še spomnim, pa šel na tisti velikanski oder (ki se mi ja takrat zdel še večji, kot sem ga bil sicer že vajen), vzel sem tisti pozlačeni kipec, nekaj zablebetal v mikrofon (danes se niti slučajno ne spomnim, kaj sem komaj izustil, vem le, da sem se hitel zahvaljevati vsem živim, najprej pa svoji družini!), objel Vojka in … objel in dvignil v zrak, takrat malce tudi samo mojo gospo Ivanko Mežanovo. Bil sem namreč dodobra ganjen, ker mi je kipec podelila prav ona. Gospa, ki najbolje od vseh slovenskih igralk ve, kaj pomeni izgorevati za poklic in za družino. Seveda je bila malček presenečena, ko sem jo 'ke u luftu' držal, kar pa, seveda, nikakor ni trajalo ne vem kako dolgo, saj sem uvidel njeno mini zadregico in jo brž spustil na trdna tla. Objemal sem jo pa še kar, tako sem bil vzhičen. In potem smo nekako odtavali z odra, v zakulisje. Se mi zdi.



Ko mi je včasih malce tako hudo, ker se mi na glavo 'nasračkajo' tako poklicne kot družinske pa še obče življenjske težave, se spomnim na Ivanko. Če je ona zmogla, si v takih trenutkih porečem, bom tudi jaz. Ja, to si prav po tihem rečem, stisnem zobe in pesti in grem dalje. Pokončno in neomajno. V srčiko življenja. Kot Ivanka.

